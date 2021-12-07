На Чернігівщині вантажівка зіткнулась з маршруткою: 13 загиблих

У Чернігівській області у вівторок, 7 грудня, трапилася смертельна ДТП внаслідок зіткнення вантажівки з маршруткою. Спочатку повідомлялося про 11 жертв, згодом ця кількість зросла до 13 осіб, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"Приблизно о 7:55, поблизу с. Брусилів Чернігівського району на автодорозі Н-27 Чернігів - Грем'яч сталося зіткнення вантажного автомобіля з маршрутним мікроавтобусом "Чернігів-Сосниця", - вказується в повідомленні. Внаслідок ДТП, за попередніми даними, шестеро осіб отримали травми. Про причини аварії не повідомляється.

До ліквідації наслідків ДТП залучено 30 осіб та 13 одиниць техніки, повідомляють у ДСНС.

Нагадаємо, щороку понад 3000 українців гинуть у ДТП. Україна - у п'ятірці антилідерів за кількістю смертельних аварій у Європі.