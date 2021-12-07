 На Чернігівщині вантажівка зіткнулась з маршруткою: 11 загиблих | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.12.2021

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Новини

На Чернігівщині вантажівка зіткнулась з маршруткою: 11 загиблих

11 людей загинули внаслідок ДТП за участі маршрутного мікроавтобуса та вантажівки у Чернігівській області в Україні.

На Чернігівщині вантажний автомобіль зіткнувся з маршрутним мікроавтобусом

На Чернігівщині смертельне ДТП за участю вантажівки та мікроавтобуса

У Чернігівській області внаслідок зіткнення вантажівки з маршруткою загинули 11 людей, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) у вівторок, 7 грудня.

"Приблизно о 7:55, поблизу с. Брусилів Чернігівського району на автодорозі Н-27 Чернігів - Грем'яч сталося зіткнення вантажного автомобіля з маршрутним мікроавтобусом "Чернігів-Сосниця", - вказується в повідомленні. Внаслідок ДТП, за попередніми даними, загинули 11 осіб і восьмеро отримали травми. Про причини аварії не повідомляється.

Для звільнення з-під уламків потерпілих та загиблих ДСНС залучила 10 осіб і три одиниці техніки.

Нагадаємо, щороку понад 3000 українців гинуть у ДТП. Україна - у п'ятірці антилідерів за кількістю смертельних аварій у Європі.

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