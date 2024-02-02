МЗС України вимагає пояснень від ZDF за репортаж з Маріуполя

Міністерство закордонних справ (МЗС) України вимагає офіційних пояснень від суспільного мовника Німеччини ZDF за репортаж керівника московського бюро каналу Арміна Керпера (Armin Coerper) з окупованого Росією Маріуполя. Про це в соціальній мережі Х у п'ятницю, 2 лютого, повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

"Викривлення реальності - це не журналістика. Більше того, візит шефа московського бюро ZDF в окупований Маріуполь без згоди України порушує українське законодавство. Ми закликаємо ZDF надати офіційне пояснення", - написав він.

Також Ніколенко додав, що порушення законів України може вплинути на подальшу роботу цього ЗМІ в Україні.

Читайте також: Режисер фільму "20 днів в Маріуполі": Коли я знімав, я плакав

Реакція української медіаспільноти

Медіаекспертка Діана Дуцик у своєму дописі у Facebook зазначила, що матеріал про Маріуполь, який з’явився на сайті ZDF 29 січня, складався з тексту та трьох відео - включення Керпера в ефір каналу та двох репортажів з міста.

За її словами, німецький журналіст розказує, як "місто функціонує" під час російської окупації, а також стверджує, що "Маріуполь - не місто-привид". Медіаекспертка додає, що Керпер не розповідає передісторію, чому взагалі місто потрібно було відбудовувати, що допомагає створити хибне уявлення у глядачів.

Читайте також: Україна вимагає пояснень Пекіна щодо китайських "гастролерів" у Маріуполі

"Отже, наскрізний меседж цього репортажу - не все так погано там, і в окупації можна жити. Принаймні, я так це прочитала між рядків. Але я знала передісторію, бачила фільм "20 днів у Маріуполі", і кожен день чую сирени у своєму місті, тому у мене виникло багато професійних запитань до Керпера", - зазначила Дуцик.

За її словами, Керпер у своєму репортажі не вказав, хто зруйнував Маріуполь, який зараз відбудовують росіяни, а також про те, чому у місті великий цвинтар.

"Чи професійно натякати, що місто завжди було проросійським, не розповідаючи глядачам контексту про те, що з містом (і з Донбасом загалом) робила радянська влада. Чи професійно говорити, що "місто потребує людей", а тому туди переїжджає багато громадян Росії (не лише етнічних росіян, але й інших)? Просто так сказати "місто потребує людей", абстрактно потребує людей", - додає Дуцик.

Читайте також: "Ми не планували вижити": героїчна оборона Маріуполя

Також, за її словами, розбомблений Маріупольський театр у репортажі показаний не через історію його знищення, а за допомогою місцевого актора, "який залишився там і який розповідає, що до війни нібито вони не могли ставити вистави російською мовою, а "зараз усе по-іншому".

"Доданий в кінці коментар від редакції, що "ZDF ніколи не залишав жодного сумніву, що Маріуполь є територією, незаконно окупованою Росією, і хто є агресором і жертвою у цій війні", аж ніяк не знімає всіх інших запитань до редакції, що я перелічила. Цікаво, чи це та ціна, якою треба платити за збереження бюро каналу в Москві?" - резюмувала медіаекспертка.