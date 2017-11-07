Черговий обшук в офісі Mossack Fonseca: вилучено знищені документи

Велику кількість доказів у вигляді подрібнених документів вилучили під час обшуків у фірмі Mossack Fonseca, повідомили у прокуратурі Панами. У самій ж компанії стверджують, що мають цифрові копії всіх цих документів.