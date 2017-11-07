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Офшорний скандал Девід Кемерона. Наскільки постраждала Пальміра від сирійського конфлікту - спеціальний репортаж ДВ. На тлі активізації бойових дій на Донбасі в українських саперів дедалі більше роботи, ОБСЄ привезла їм засоби захисту.
Як свідчать "панамські документи", режим сирійського президента Асада вдавалися до послуг панамської юридичної фірми Mossack Fonseca. Таким чином він обходив санкції, повідомляє німецьке видання Süddeutsche Zeitung.