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Mossack Fonseca

П'ять відмінностей між Райськими і Панамськими документами

П'ять відмінностей між "Райськими" і "Панамськими документами" 07.11.2017

Світ обговорює "Райські документи" - історії ухилення великих міжнародних компаній і відомих політиків від податків. Пояснюємо, чим відрізняється нова порція викриттів від попередніх.
Коментар: Нові офшорні викриття. Коли, нарешті, щось зміниться?

Коментар: Нові офшорні викриття. Коли, нарешті, щось зміниться? 06.11.2017

Спільнота журналістів знову викрила масштабні маніпуляції зі сплатою податків. Багатії, політики, зірки і компанії грають у брудну гру. Однак здебільшого законно. Змінити це можуть лише політики, зазначає Генрік Беме.
Суд відпустив засновників фірми-джерела панамських документів під заставу

Суд відпустив засновників фірми-джерела "панамських документів" під заставу 22.04.2017

Засновники фірми, що стоїть за оприлюдненими 2016 року в "панамських документах" справами, змогли вийти на волю, сплативши заставу в 1 мільйон доларів США.

У Панамі затримали засновників юридичної фірми Mossack Fonseca

У Панамі затримали засновників юридичної фірми Mossack Fonseca 12.02.2017

Юрґена Моссака та Рамона Фонсеку звинувачують у причетності до відмивання грошей у зв'язку з корупційним скандалом у Бразилії.
Опублікована база даних панамських документів

Опублікована база даних "панамських документів" 10.05.2016

У базі даних - більше 11 мільйонів документів Mossack Fonseca про понад 200 тисяч офшорних компаній з усього світу.
Панамські документи: інформатор пояснив мотиви вчинку

"Панамські документи": інформатор пояснив мотиви вчинку 06.05.2016

Анонім назвав себе "Джоном Доу" та заперечив свою причетність до будь-яких спецслужб.
Черговий обшук в офісі Mossack Fonseca: вилучено знищені документи

Черговий обшук в офісі Mossack Fonseca: вилучено знищені документи 23.04.2016

Велику кількість доказів у вигляді подрібнених документів вилучили під час обшуків у фірмі Mossack Fonseca, повідомили у прокуратурі Панами. У самій ж компанії стверджують, що мають цифрові копії всіх цих документів.

DW Новини за 100 секунд (13.04.2016) 13.04.2016

Україна: формат уряду узгоджено. ОБСЄ заявляє про погрози з боку сепаратистів. "Список Савченко-Сенцова" почав діяти. В офісах Mossack Fonseca обшуки. Відкривається мистецька виставка в Кельні.
Панама пообіцяла Франції співпрацювати у боротьбі з відмиванням грошей

Панама пообіцяла Франції співпрацювати у боротьбі з відмиванням грошей 08.04.2016

Панама докладе зусиль для протидії відмиванню грошей та ухилянню від сплати податків, запевнив президент країни Хуан Карлос Варела під час телефонної розмови з президентом Франції Франсуа Олландом.

"Панамський скандал": пізнє зізнання Кемерона про офшори (08.04.2016) 08.04.2016

Прем'єр-міністр Великобританії Девід Кемерон визнав, що разом з дружиною володів акціями офшорної компанії Blairmore Holdings. Представники Ліберальної та Лейбористської партій виступили з вимогою його відставки.

Під Кемероном захиталось крісло через офшори - DW Новини (08.04.2016) 08.04.2016

Офшорний скандал Девід Кемерона. Наскільки постраждала Пальміра від сирійського конфлікту - спеціальний репортаж ДВ. На тлі активізації бойових дій на Донбасі в українських саперів дедалі більше роботи, ОБСЄ привезла їм засоби захисту.
У Mossack Fonseca заявляють про злам сервера унаслідок хакерської атаки з Європи

У Mossack Fonseca заявляють про злам сервера унаслідок хакерської атаки з Європи 06.04.2016

Співзасновник компанії Рамон Фонсека повідомив, що вже подав заяву до прокуратури. Хакерський злам - єдиний злочин, який трапився в історії з "панамськими документами", стверджує він.
Панамські документи: режим Асада використовував офшори, щоб обійти санкції

"Панамські документи": режим Асада використовував офшори, щоб обійти санкції 06.04.2016

Як свідчать "панамські документи", режим сирійського президента Асада вдавалися до послуг панамської юридичної фірми Mossack Fonseca. Таким чином він обходив санкції, повідомляє німецьке видання Süddeutsche Zeitung.
Панамські документи: як вдалось рік тримати все у таємниці

"Панамські документи": як вдалось рік тримати все у таємниці 05.04.2016

Для Süddeutsche Zeitung історія з "панамськими документами" - найбільший в історії газети проект-розслідування. Його процес був захоплюючим, кажуть журналісти та діляться, як вдалось рік тримати все у таємниці.
Панамські документи: що потрібно знати про розслідування

"Панамські документи": що потрібно знати про розслідування 05.04.2016

Документи панамського реєстратора офшорів пролили світло на схеми приховування доходів главами держав і знаменитостями. DW зібрала найважливіші факти про розслідування.
Панамські документи: президенти, королі, прем'єри, діти…

"Панамські документи": президенти, королі, прем'єри, діти… 05.04.2016

Не лише Путін і Порошенко: в міжнародному журналістському розслідуванні про офшори Panama Papers фігурують понад сотню політиків та їхніх родичів з десятків країн.
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