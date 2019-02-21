 Moody′s покращило кредитний рейтинг Греції одразу на два рівні | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 02.03.2019

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Економіка

Moody's покращило кредитний рейтинг Греції одразу на два рівні

Аналітики Moody's підвищили кредитний рейтинг Греції з рівня B3 до B1. Прогноз щодо боргових зобов'язань грецького уряду змінено на "стабільний".

Міжнародне рейтингове агентство Moody's

Міжнародне рейтингове агентство Moody's переглянуло кредитний рейтинг Греції. Новий, оприлюднений у п'ятницю, 1 березня, прогноз агенції щодо кредитного рейтингу Греції значно оптимістичніший. Аналітики Moody's підвищили рейтингову категорію боргових зобов'язань країни з дотеперішнього рівня B3 до B1.

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Так само вони змінили свій прогноз щодо Греції з "позитивного" на "стабільний". Тобто найближчим часом експерти цієї кредитної агенції не очікують жодних значних змін у ситуації навколо держборгу Греції. Утім, боргові зобов'язання грецького уряду, як і досі обтяжені високими кредитними ризиками, визнали в Moody's.

Причиною покращення кредитних рейтингів Греції стали такі фактори, як поліпшення на ринку праці, економічне зростання, а також позитивна динаміка щодо держборгу. Певну позитивну роль відіграло також і проведення реформ грецьким урядом.

Загалом з 2010 року Греція отримала в рамках програм підтримки кредитів на суму 280 мільярдів євро. Грошова допомога надходила від інших партнерів по Єврозоні, а також від Міжнародного валютного фонду. Остання з трьох програм допомоги для Греції завершилася в серпні 2018 року, нагадує агенція новин AFP.

 

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