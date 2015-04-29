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Микола Томенко
Тема
Микола Томенко - український політик, народний депутат України 4-го - 8-го скликань.
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Докладно
Томенко оскаржив позбавлення його депутатського мандата
Томенко оскаржив позбавлення його депутатського мандата
В Україні відсутній закон, що регулює дострокове припинення повноважень депутатів, які вийшли з фракції, вказує Томенко.
02.04.2016
2 квітня 2016 р.
Позбавлення депутатів мандата: рух "слизькою" дорогою
Позбавлення депутатів мандата: рух "слизькою" дорогою
Політологи застерігають Петра Порошенка не йти шляхом Віктора Януковича.
30.03.2016
30 березня 2016 р.
Імперативний мандат як загроза демократії
Імперативний мандат як загроза демократії
Опитані DW експерти гостро розкритикували безпрецедентний спосіб, у який були позбавлені мандатів Томенко та Фірсов.
29.03.2016
29 березня 2016 р.
ЦВК позбавила мандатів Томенка і Фірсова
ЦВК позбавила мандатів Томенка і Фірсова
Українська ЦВК позбавила мандатів двох колишніх членів фракції "Блоку Петра Порошенка" Миколу Томенка та Єгора Фірсова.
28.03.2016
28 березня 2016 р.
З'їзд БПП висунув Гройсмана на посаду прем'єра
З'їзд БПП висунув Гройсмана на посаду прем'єра
БПП на з'їзді ухвалила рішення про підтримку відставки уряду та кандидатури Володимира Гройсмана.
25.03.2016
25 березня 2016 р.
Зібрано більшу частину коштів на новий саркофаг для ЧАЕС
Зібрано більшу частину коштів на новий саркофаг для ЧАЕС
ЄБРР і країни G7 нададуть 515 із 615 необхідних мільйонів євро для завершення будівництва саркофагу.
29.04.2015
29 квітня 2015 р.
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