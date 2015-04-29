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Микола Томенко

Тема

Микола Томенко - український політик, народний депутат України 4-го - 8-го скликань.

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Докладно

Микола Томенко

Томенко оскаржив позбавлення його депутатського мандата

Томенко оскаржив позбавлення його депутатського мандата

В Україні відсутній закон, що регулює дострокове припинення повноважень депутатів, які вийшли з фракції, вказує Томенко.
2 квітня 2016 р.
Blitzeis in Berlin 20.01.2014

Позбавлення депутатів мандата: рух "слизькою" дорогою

Позбавлення депутатів мандата: рух "слизькою" дорогою

Політологи застерігають Петра Порошенка не йти шляхом Віктора Януковича.
30 березня 2016 р.
Верховна Рада України

Імперативний мандат як загроза демократії

Імперативний мандат як загроза демократії

Опитані DW експерти гостро розкритикували безпрецедентний спосіб, у який були позбавлені мандатів Томенко та Фірсов.
29 березня 2016 р.
Микола Томенко

ЦВК позбавила мандатів Томенка і Фірсова

ЦВК позбавила мандатів Томенка і Фірсова

Українська ЦВК позбавила мандатів двох колишніх членів фракції "Блоку Петра Порошенка" Миколу Томенка та Єгора Фірсова.
28 березня 2016 р.
Володимир Гройсман (архівне фото)

З'їзд БПП висунув Гройсмана на посаду прем'єра

З'їзд БПП висунув Гройсмана на посаду прем'єра

БПП на з'їзді ухвалила рішення про підтримку відставки уряду та кандидатури Володимира Гройсмана.
25 березня 2016 р.
Будівництво саркофагу для ЧАЕС (фото з архіву)

Зібрано більшу частину коштів на новий саркофаг для ЧАЕС

Зібрано більшу частину коштів на новий саркофаг для ЧАЕС

ЄБРР і країни G7 нададуть 515 із 615 необхідних мільйонів євро для завершення будівництва саркофагу.
29 квітня 2015 р.