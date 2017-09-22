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Микола Семена
Тема
Микола Семена - український журналіст, оглядач Радіо Свобода.
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Докладно
Український політв'язень Стогній прибув з Криму до Києва
Український політв'язень Стогній прибув з Криму до Києва
Засуджений у "справі диверсантів" до 3,5 років ув'язнення Олексій Стогній відбував покарання у колонії в Керчі.
Суспільство
19.02.2020
19 лютого 2020 р.
Європарламент закликав розширити "кримські" санкції
Європарламент закликав розширити "кримські" санкції
Європейський парламент ухвалив резолюцію про права людини в Криму.
Політика
05.10.2017
5 жовтня 2017 р.
Європарламент ухвалив резолюцію щодо прав людини в Криму
Європарламент ухвалив резолюцію щодо прав людини в Криму
Європейський парламент засудив вироки Ільмі Умерову, Ахтему Чийгозу та Миколі Семені.
Політика
05.10.2017
5 жовтня 2017 р.
ФРН закликала звільнити засуджених в Криму Умерова та Семену
ФРН закликала звільнити засуджених в Криму Умерова та Семену
Уряд ФРН розкритикував вироки, винесені в анексованому Росією Криму Ільмі Умерову і Миколі Семені.
Політика
29.09.2017
29 вересня 2017 р.
В ОБСЄ та ЄС розцінили вирок Семені у Криму як тиск на ЗМІ
В ОБСЄ та ЄС розцінили вирок Семені у Криму як тиск на ЗМІ
Вирок українському журналісту Миколі Семені є порушенням свободи вираження думок і свободи ЗМІ, переконані в ЄС і ОБСЄ.
Політика
22.09.2017
22 вересня 2017 р.
Суд у Криму засудив українського журналіста за "сепаратизм"
Суд у Криму засудив українського журналіста за "сепаратизм"
Суд у Сімферополі визнав Миколу Семену винним у "закликах до сепаратизму". Журналіст має намір оскаржити вирок.
Суспільство
22.09.2017
22 вересня 2017 р.
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