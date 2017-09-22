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Микола Семена

Тема

Микола Семена - український журналіст, оглядач Радіо Свобода.

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Докладно

Олексій Стогній вийшов на свободу після закінчення терміну ув’язнення

Український політв'язень Стогній прибув з Криму до Києва

Український політв'язень Стогній прибув з Криму до Києва

Засуджений у "справі диверсантів" до 3,5 років ув'язнення Олексій Стогній відбував покарання у колонії в Керчі.
Суспільство19 лютого 2020 р.
Київська акція на підтримку кримськотатарських лідерів, які зазнали репресій в окупованому Росією Криму

Європарламент закликав розширити "кримські" санкції

Європарламент закликав розширити "кримські" санкції

Європейський парламент ухвалив резолюцію про права людини в Криму.
Політика5 жовтня 2017 р.
Європарламент виніс резолюцію щодо судових процесі і переслідувань у Криму

Європарламент ухвалив резолюцію щодо прав людини в Криму

Європарламент ухвалив резолюцію щодо прав людини в Криму

Європейський парламент засудив вироки Ільмі Умерову, Ахтему Чийгозу та Миколі Семені.
Політика5 жовтня 2017 р.
Київська акція на підтримку кримськотатарських лідерів, які зазнали репресій в окупованому Росією Криму

ФРН закликала звільнити засуджених в Криму Умерова та Семену

ФРН закликала звільнити засуджених в Криму Умерова та Семену

Уряд ФРН розкритикував вироки, винесені в анексованому Росією Криму Ільмі Умерову і Миколі Семені.
Політика29 вересня 2017 р.
Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір засудив вирок Миколі Семені

В ОБСЄ та ЄС розцінили вирок Семені у Криму як тиск на ЗМІ

В ОБСЄ та ЄС розцінили вирок Семені у Криму як тиск на ЗМІ

Вирок українському журналісту Миколі Семені є порушенням свободи вираження думок і свободи ЗМІ, переконані в ЄС і ОБСЄ.
Політика22 вересня 2017 р.
Суд у Криму засудив українського журналіста

Суд у Криму засудив українського журналіста за "сепаратизм"

Суд у Криму засудив українського журналіста за "сепаратизм"

Суд у Сімферополі визнав Миколу Семену винним у "закликах до сепаратизму". Журналіст має намір оскаржити вирок.
Суспільство22 вересня 2017 р.
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