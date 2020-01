MeToo: Справа Харві Вайнштейна - хроніка одного скандалу

Усе розпочалося з твіту, як і багато інших історій, які нині за вкрай короткий термін встигають розростися до скандалу. Американська акторка Роуз Макгоуен в одному зі своїх твітів обвинуватила неназваного, але дуже впливового голлівудського продюсера у домаганнях, використавши хештег #WhyWomenDontReport (Чому Жінки Не Повідомляють).

Її твіт з'явився невдовзі після того, як відомим постатям з американської кіно- й телеіндустрії були пред'явлені публічні обвинувачення у сексуальних домаганнях щодо жінок, й серед інших - відомому в США актору Біллу Косбі та популярному телеведучому американського телеканалу Fox News Біллу О'Райлі.

І хоча у кіноіндустрії та в Голлівуді вже давно ширилися чутки щодо сумнівної поведінки по відношенню до жінок з боку відомого продюсера Харві Вайнштейна, до офіційних обвинувачень ніколи не доходило. У 2015 році до поліції Нью-Йорка надійшла скарга, що Вайнштейн начебто когось обмацав, але офіційного обвинувачення проти нього так і не висунули.

Між тим твіт Роуз Макгоуен помітила журналістка New York Times Джоді Кантор, яка саме готувала репортаж про сексуальні домагання на робочому місці, тож захотіла більше дізнатися про претензії до Вайнштейна. Розмова цих жінок і запустила всю цю історію.

Журналістки Джоді Кантор і Меган Туей

Джоді Кантор разом зі своєю колежанкою Меган Туей оприлюднили обвинувачення проти Харві Вайнштейна, що шокували кіноіндустрію та світову спільноту. Скандал, який спалахнув після публікації, призвів до всебічного кримінального розслідування імовірних нападів сексуального характеру з боку колись потужного і впливового кіномагната.

"Вона боялася, що Вайнштейн її знищить"

Стаття Джоді Кантор вийшла друком у New York Times 5 жовтня 2017 року. У ній кілька жінок, які десятиліттями співпрацювали з Вайнштейном-продюсером, обвинувачували його у зґвалтуванні, сексуальних домаганнях та спробах залякування. Акторки, як-от Роуз Макгоуен та Ешлі Джадд, розкрили численні інтимні подробиці їхнього досвіду спілкування з кінопродюсером. Після їхніх зізнань почали з'являтися свідчення інших жертв Вайнштейна.

Лише за кілька днів після цієї публікації, 10 жовтня 2017 року, журналіст часопису New Yorker Ронан Ферроу опублікував результат власного дослідження у "справі Вайнштейна". Він навів свідчення ще 13 жінок, які заявили, що Вайнштейн неодноразово домагався їх.

Акція солідарності з жертвами сексуального насильства через місяць після початку скандалу з Вайнштейном

Деякі обвинувачення стосувалися подій, що сталися десятиліття тому, деякі були відносно свіжими. І Ферроу знайшов переконливе пояснення - чому на Вайнштейна не поскаржилися значно раніше. Цитата італійської акторки й режисерки Азії Ардженто демонструє дилему жертви: "Вони боялися, що Вайнштейн їх знищить". Вони знали, скільки кар'єр зруйнував Вайнштейн, пояснила Ардженто. "Саме тому ця історія - в моєму випадку двадцятирічної давнини - також не випливла на публіку раніше".

Ці зізнання жертв Вайнштейна зрештою призвели до того, що хештег #MeToo став частиною світової кампанії проти будь-якої форми сексуального насильства й поширився у соцмережах.

Хронологія однієї поразки

Статті американських журналістів Кантор і Ферроу призвели не лише до публічного обурення, вони також мали відчутні наслідки для Харві Вайнштейна і його продакшн-компанії. Першу, Miramax, він заснував разом із братом Бобом у 1979 році. Вайнштейн втратив усе, що він створив упродовж десятиліть як успішний кінопродюсер. 6 січня 2020 року Вайнштейн постане перед судом на Манхеттені, в тому числі, за обвинуваченням у зґвалтуванні.

Що стало відомо за понад два роки, що минули між першими викриттями і процесом щодо сексуального насильства? Ось хронологія найважливіших подій у "справі Вайнштейна" аж до обвинувачень проти голлівудського магната у сексуальному насильстві та зґвалтуванні:

● 5 жовтня 2017 року: одразу після публікації першої статті Джоді Кантор у New York Times Вайнштейн заявив американській газеті: "Я поважаю всіх жінок і шкодую щодо того, що відбулось". Він погрожує газеті позовом

● 8 жовтня 2017 року: Вайнштейна звільняють з його власної компанії - The Weinstein Company. Він зберігає лише посаду у наглядовій раді цієї компанії, яка є однією з найуспішніших у США продакшн-компаній (відомої стрічками "Читець" та "Безславні виродки"). Вайнштейн заснував її разом із братом Бобом у 2005 році після того, як продав свою першу компанію - Miramax - концерну Disney

● 9 жовтня 2017 року: відомі голлівудські актори, як-от Джордж Клуні та Меріл Стріп, називають поведінку кінопродюсера "безвідповідальною"

● 14. жовтня 2017 року: після подальших обвинувачень убік Харві Вайнштейна американська Академія кінематографічних наук і мистецтв, організація, що стоїть за премією "Оскар" (Oscar), виключає зі своїх лав успішного кінопродюсера, чиє ім'я найчастіше згадується у промовах подяки під час церемоній

● 17 жовтня 2017 року: Вайнштейн залишає керівництво компанією The Weinstein Company

● 11 лютого 2018 року: прокуратура штату Нью-Йорк висуває обвинувачення проти компанії Вайнштейна - The Weinstein Company, і заявляє, що студія знехтувала захистом співробітниць від імовірного сексуального домагання і зловживання

● 19 березня 2018 року: його компанія - The Weinstein Company - оголошує банкротство. Всі угоди про нерозголошення Вайнштейна з імовірно причетними до справи жінками розірвані, вони можуть вільно говорити в суді, повідомляє компанія

● 1 травня 2018 року: американська акторка Ешлі Джадд подає в суд проти Харві Вайнштейна

● 25 травня 2018 року: обвинуваченого у зґвалтуванні та сексуальному насильстві щодо двох жінок Вайнштена заарештовує поліція Нью-Йорка, наступного дня від виходить під заставу в мільйон доларів США

● 5 червня 2018 року: Вайнштейн заявляє про свою невинуватість у першій справі. Упродовж одного місяця проти нього висувають третє обвинувачення, за яким він також не визнає провини

● 23 травня 2019 року: з обвинувачами укладається "попередня" угода щодо врегулювання громадянських позовів за сексуальні проступки; називається вірогідна вартість угоди - 44 мільйони доларів США

● 25 вересня 2019 року: Джоді Кантор, репортерка New York Times публікує книгу "Вона сказала" ("She Said"), у якій вона докладно розповідає про обвинувачення проти Вайнштейна, а також про спроби залякування з метою перешкодити публікації розслідування

● 5 жовтня 2019 року: Ровена Чен, колишня асистентка Вайнштейна, зізнається у репортажі New York Times, що продюсер її домагався

● 11 грудня 2019 року: штат Нью-Йорк присуджує Вайнштейну грошовий штраф за те, що він неналежним чином поводився з електронним браслетом на нозі, який він мусить носити за умовами виходу під заставу

● 11 грудня 2019 року: досягнуто попередньої принципової угоди щодо врегулювання громадянських позовів з майже 30 акторками та колишніми співробітницями Харві Вайнштейна. Сума компенсації, яку згоден виплатити Вайнштейн, 25 мільйонів доларів. За одним з пунктів цієї угоди, Вайнштейн не мусить визнавати своєї вини. Не всі жінки з цим погоджуються і планують це оскаржити

● 6 січня 2020 року: в нью-йоркському суді - перший день процесу, який неодноразово відкладався. Голлівудському продюсеру Харві Вайнштейну пред'явлено обвинувачення лише в двох випадках, решта інцидентів за давністю років уже не підлягають покаранню.