MeToo: Американський актор Білл Косбі проведе у в'язниці щонайменше три роки

Суд в США у вівторок, 25 вересня, засудив американського актора та коміка Білла Косбі до тюремного ув'язнення за напад сексуального характеру на жінку, який був скоєний ним у 2004 році. Згідно з рішенням суду, 81-річний Косбі змушений буде провести у в'язниці від трьох до десяти років - більш точний термін ув'язнення у суді поки не оголосили.

Звинувачення вимагало для Білла Косбі терміну ув'язнення від п'яти до десяти років. Мінімальне покарання за цією статтею - від трьох років. Окрім того, Косбі змушений буде заплатити штраф у 25 тисяч доларів. Також суд охарактеризував його як "сексуально жорстокого хижака". Цей статус передбачає щомісячні виховні розмови із засудженим до кінця його життя. Окрім того, його сусідів будуть попереджати про те, що він є небезпечним.

Таким чином Білл Косбі став першою викритою в рамках кампанії #MeToo знаменитістю, яка отримала реальний термін ув'язнення. Адвокати Косбі заявили про намір подати апеляцію на вирок суду, тому цей судовий процес може затягнутися на роки.

Раніше близько 60 жінок звинуватили Косбі в сексуальних домаганнях. Але до суду дійшла нині лише історія 2004 року. Колишня працівниця університету Андреа Констенд звинуватила актора в тому, що він приспав її за допомогою таблеток у своєму домі в Філадельфії та вчинив сексуальну наругу. За даними AFP, 12 років тому Косбі та Констенд підписали мирову угоду, в результаті якої актор нібито заплатив жінці 3,38 мільйона доларів.