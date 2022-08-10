Мешканці анексованого Криму про вибухи на півострові (10.08.2022)

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Ось як вибухи в районі військового аеродрому у Новофедорівці в анексованому Криму описують очевидці.
Причиною вибухів у міноборони РФ назвали детонацію боєприпасів. Українська сторона прокоментувала подію.
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