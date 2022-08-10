 Мешканці анексованого Криму про вибухи на півострові (10.08.2022) | Усі сюжети | DW | 10.08.2022

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Усі сюжети

Мешканці анексованого Криму про вибухи на півострові (10.08.2022)

Ось як вибухи в районі військового аеродрому у Новофедорівці в анексованому Криму описують очевидці.

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