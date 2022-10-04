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Ексканцлерка Німеччини Анґела Меркель
Ексканцлерка Німеччини Анґела Меркель Фото: Christoph Soeder/dpa/picture alliance
ПолітикаНімеччина

Меркель присудили премію ООН за відкритість ФРН для біженців

Даниїл Сотников
2 год. тому

Відкривши у 2015-2016 роках кордони Німеччини для 1,2 мільйона біженців, Анґела Меркель проявила "лідерство, мужність та співчуття", вирішили в Агентстві ООН у справах біженців.

https://www.dw.com/uk/merkel-prisudili-premiu-oon-za-vidkritist-frn-dla-bizenciv/a-63332869

Колишня канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) стала лауреаткою премії Нансена, яку вручає Агентство ООН у справах біженців (УВКБ ООН), за "лідерство, мужність та співчуття", проявлені нею у питанні прийому біженців на посаді голови федерального уряду. Про це повідомляє агентство AFP у вівторок, 4 жовтня.

Організація нагадує, що у 2015 та 2016 роках, у розпал міграційної кризи, викликаної війною в Сирії, під керівництвом Меркель Німеччина прийняла понад 1,2 мільйона біженців та прохачів притулку.

"Меркель продемонструвала, чого можна досягти, коли політики беруть правильний дієвий курс та працюють для пошуку вирішення глобальних викликів, замість того, щоб просто перекладати відповідальність на інших", - зазначається у заяві Верховного комісара ООН у справах біженців Філіппо Гранді.

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"Допомагаючи більш ніж мільйону біженців вижити і відновитися, Анґела Меркель виявила велику моральну і політичну мужність. Це було справжнє лідерство, звернене до людства, яке твердо протистоїть тим, хто проповідував страх і дискримінацію", - наголосив Гранді.

Премію Нансена, що присуджується щорічно, було засновано 1954 року на честь першого Верховного комісара ООН у справах біженців, норвезького дослідника Арктики та гуманіста Фритьофа Нансена за визначну роботу на користь біженців. Меркель отримає свою нагороду та грошовий приз у розмірі 150 тисяч доларів на церемонії в Женеві 10 жовтня.

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