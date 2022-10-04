Меркель присудили премію ООН за відкритість ФРН для біженців

Колишня канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) стала лауреаткою премії Нансена, яку вручає Агентство ООН у справах біженців (УВКБ ООН), за "лідерство, мужність та співчуття", проявлені нею у питанні прийому біженців на посаді голови федерального уряду. Про це повідомляє агентство AFP у вівторок, 4 жовтня.
"Меркель продемонструвала, чого можна досягти, коли політики беруть правильний дієвий курс та працюють для пошуку вирішення глобальних викликів, замість того, щоб просто перекладати відповідальність на інших", - зазначається у заяві Верховного комісара ООН у справах біженців Філіппо Гранді.
"Допомагаючи більш ніж мільйону біженців вижити і відновитися, Анґела Меркель виявила велику моральну і політичну мужність. Це було справжнє лідерство, звернене до людства, яке твердо протистоїть тим, хто проповідував страх і дискримінацію", - наголосив Гранді.
Премію Нансена, що присуджується щорічно, було засновано 1954 року на честь першого Верховного комісара ООН у справах біженців, норвезького дослідника Арктики та гуманіста Фритьофа Нансена за визначну роботу на користь біженців. Меркель отримає свою нагороду та грошовий приз у розмірі 150 тисяч доларів на церемонії в Женеві 10 жовтня.