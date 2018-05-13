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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Melovin". Під псевдонімом Melovin криється український співак Костянтин Бочаров з Одеси.
У 2018 році Melovin взяв участь від України в пісенному конкурсі "Євробачення" в Лісабоні. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.