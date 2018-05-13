Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Melovin

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Melovin". Під псевдонімом Melovin криється український співак Костянтин Бочаров з Одеси.

У 2018 році Melovin взяв участь від України в пісенному конкурсі "Євробачення" в Лісабоні. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Фотогалерея: Підсумки Євробачення-2018

Фотогалерея: Підсумки "Євробачення-2018" 13.05.2018

Переможницею "Євробачення-2018" стала ізраїльтянка Нетта Барзілай. Хто ще увійшов у першу десятку?
Підсумки Євробачення-2018

Підсумки "Євробачення-2018" 13.05.2018

Переможницею "Євробачення-2018" стала ізраїльтянка Нетта Барзілай. Хто ще увійшов у першу десятку?
Євробачення-2018: видовищна боротьба Ізраїлю та Кіпру

"Євробачення-2018": видовищна боротьба Ізраїлю та Кіпру 13.05.2018

Ізраїльтянка Нетта Барзілай виграла у Елені Фурейри, що представляла Кіпр. У Німеччині з'явився новий герой. А українець Melovin посів 17-те місце.

Руслана на Євробаченні: Купила в Португалії сімку, щоб проголосувати за Мelovin

Руслана на "Євробаченні": Купила в Португалії сімку, щоб проголосувати за Мelovin 12.05.2018

Переможниця "Євробачення-2004" в інтерв’ю DW - про те, як вона планує підтримати представника України в Лісабоні, та про свою повторну участь у конкурсі.
Столиця Євробачення-2018, яка вона? (відео)

Столиця "Євробачення-2018", яка вона? (відео) 11.05.2018

Фінал 63-го пісенного конкурсу "Євробачення-2018" вже цієї суботи відбудеться у Лісабоні. Місто заполонили музиканти, фани, журналісти. Але місцевих жителів напливом туристів не здивуєш.
Фотогалерея: Фіналісти Євробачення-2018

Фотогалерея: Фіналісти "Євробачення-2018" 11.05.2018

Українець Melovin потрапив до фіналу "Євробачення-2018", який має відбутися цієї суботи, 12 травня, у Лісабоні. А от росіянка Юлія Самойлова залишилася за бортом конкурсу. Хто ще співатиме у фіналі?

Фіналісти Євробачення-2018

Фіналісти "Євробачення-2018" 11.05.2018

Українець Melovin потрапив до фіналу "Євробачення-2018", який має відбутися цієї суботи, 12 травня, у Лісабоні. А от росіянка Юлія Самойлова залишилася за бортом конкурсу. Хто ще співатиме у фіналі?

Фінал Євробачення-2018 пройде з Україною і без Росії

Фінал "Євробачення-2018" пройде з Україною і без Росії 11.05.2018

Українець Melovin потрапив до вирішального раунду престижного пісенного конкурсу. Також путівки туди отримали фаворити - швед Бенджамін Інгроссо й норвежець Олександр Рибак.

Лісабон - столиця "Євробачення-2018" (09.05.2018) 09.05.2018

Фінал 63-го пісенного конкурсу "Євробачення-2018" вже цієї суботи відбудеться у Лісабоні. Місто заполонили музиканти, фани, журналісти. Але місцевих жителів напливом туристів не здивуєш.
Фаворити Євробачення-2018 упевнено перемогли в першому півфіналі

Фаворити "Євробачення-2018" упевнено перемогли в першому півфіналі 09.05.2018

На пісенному конкурсі в Лісабоні десять учасників подолали перший відбірковий тур. Фаворити "Євробачення-2018" впевнено пройшли у фінал.
Євробачення-2018: фаворити заспівали для DW (відео)

"Євробачення-2018": фаворити заспівали для DW (відео) 08.05.2018

У Лісабоні 8 травня - перший півфінал "Євробачення-2018". DW ексклюзивно поспілкувалася з фаворитами пісенного конкурсу.

Фаворити "Євробачення-2018" заспівали для DW (08.05.2018) 08.05.2018

У Лісабоні стартувало "Євробачення". 8 травня - перший півфінал. Поки конкурсанти розспівуються, дивіться, як вони напередодні ексклюзивно заспівали для DW.

"Євробачення-2018": знайомтеся з фаворитами! (08.05.2018) 08.05.2018

Перший півфінал "Євробачення-2018" - 8 травня у Лісабоні. DW ексклюзивно поспілкувалася з фаворитами цьогорічного пісенного конкурсу.
Родзинки Євробачення-2018 (фотогалерея)

Родзинки "Євробачення-2018" (фотогалерея) 06.05.2018

6 травня в Лісабоні відбудеться офіційна церемонія відкриття "Євробачення". Що чекає на глядачів цього року? Ми придивилися до учасників.
Melovin: Слід цілувати чорну кішку, яка переходить тобі дорогу

Melovin: Слід цілувати чорну кішку, яка переходить тобі дорогу 18.04.2018

Учасник від України на "Євробаченні-2018" Melovin в інтерв'ю DW розповів про своє ставлення до забобонів, до російської конкурсантки Юлії Самойлової і про любов до батьківщини.
Євробачення-2018: хто переможе у Лісабоні?

"Євробачення-2018": хто переможе у Лісабоні? 06.04.2018

У кого реальні шанси на перемогу в Лісабоні та чи є вони в українця Melovin та росіянки Юлії Самойлової, вирішила з'ясувати DW разом з німецькими журналістами, які пишуть про "Євробачення".
Інші статті