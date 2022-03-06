Mastercard

Розрахунок кредиткою – зручно, але не без ризику

Дедалі більше людей користуються платіжними картками. Цей спосіб розрахунку часто є зручнішим за готівковий. Але чи є він безпечним? Експерименти німецьких науковців свідчать: загроза чатує там, де її навіть не очікуєш.