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Mastercard

Mastercard – поруч з VISA одна з двох найбільших у світі міжнародних платіжних систем.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Mastercard". Штаб-квартира Mastercard розташована в Нью-Йорку. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

У Маріуполі намагаються здійснити ще одну спробу евакуації

У Маріуполі намагаються здійснити ще одну спробу евакуації 06.03.2022

Росія веде війну проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній та військовій інфраструктурі. DW стежить за подіями неділі, 6 березня.

Mastercard та Visa зупинили бізнес в Росії

Mastercard та Visa зупинили бізнес в Росії 06.03.2022

Платіжні сервіси Visa та Mastercard заявили, що повністю зупиняють роботу в Росії та найближчими днями припинять усі транзакції за картками.
Єврокомісія оштрафувала MasterCard на 570 мільйонів євро

Єврокомісія оштрафувала MasterCard на 570 мільйонів євро 22.01.2019

У Брюсселі фінансове покарання для MasterCard пояснюють надмірно високими тарифами за користування кредитками у певних операціях в ЄС.
Відкриття банківського рахунку: як це робиться в Німеччині

Відкриття банківського рахунку: як це робиться в Німеччині 22.11.2017

Віднедавна українські банки можуть вимагати від охочих відкрити рахунок чи здійснити переказ довідку про походження коштів. У Німеччині такі перевірки існують уже давно, а відкрити рахунок у банку не завжди просто.
Кредитні картки - українцям повертатимуть вкрадені з рахунків гроші

Кредитні картки - українцям повертатимуть вкрадені з рахунків гроші 15.07.2016

Гроші 11 мільйонів українців, що мають картки Visa, будуть більш захищені. З 1 серпня банки зобов'язані повертати їм вкрадені шахраями гроші. Також українцям радять уважніше ставитися до безпеки платежів.
Visa заявляє, що дотримується режиму санкцій США в Криму

Visa заявляє, що дотримується режиму санкцій США в Криму 28.01.2016

Глобальна платіжна система Visa призупинила роботу з кримським Генбанком, внесеним до санкційного списку США. У Visa обіцяють, що такий стан справ зберігатиметься, доки санкції не будуть скасовані.
Єврокомісія висловила претензії MasterCard

Єврокомісія висловила претензії MasterCard 09.07.2015

Єврокомісія вважає, що концерн MasterCard штучно завищує вартість обробки транскордонних операцій з використанням карток на території ЄС, йдеться в офіційному повідомленні.
Visa та MasterCard припиняють операції в Криму

Visa та MasterCard припиняють операції в Криму 26.12.2014

Оператори банківських карт Visa та MasterCard припиняють обслуговування клієнтів в анексованому Росією Криму. Причиною компанії називають запроваджені США санкції.
За шість тижнів Visa та MasterCard можуть піти з Росії

За шість тижнів Visa та MasterCard можуть піти з Росії 20.05.2014

Шість тижнів має у своєму розпорядженні керівництво Visa та MasterCard, аби вирішити, чи їм залишатися на російському ринку. Зараз в компаніях прораховують потенційні ризики та ведуть переговори з можновладцями.
У Росії уже відчувають економічні наслідки неекономічних санкцій

У Росії уже відчувають економічні наслідки неекономічних санкцій 21.03.2014

Попри те, що ЄС та США ще не запровадили економічні санкції проти Росії, економічні наслідки персональних санкцій уже відчутні. У клієнтів певних російських банків - проблеми при розрахунку кредитками Visa і MasterCard.
Мобілка замість портмоне

Мобілка замість портмоне 04.07.2012

Грошові перекази мобільним телефоном стали вже звичною справою, особливо в країнах, що розвиваються. Deutsche Telekom за допомогою нової технології хоче домогтися прориву і в Європі.
Розрахунок кредиткою – зручно, але не без ризику

Розрахунок кредиткою – зручно, але не без ризику 04.08.2011

Дедалі більше людей користуються платіжними картками. Цей спосіб розрахунку часто є зручнішим за готівковий. Але чи є він безпечним? Експерименти німецьких науковців свідчать: загроза чатує там, де її навіть не очікуєш.
У Нідерландах арештовано 16-річного хакера-прихильника WikiLeaks

У Нідерландах арештовано 16-річного хакера-прихильника WikiLeaks 10.12.2010

У Нідерландах затримано 16-річного хлопця за підозрою у здійсненні хакерських атак на сайти Mastercard і Visa, які припинили обслуговувати рахунки інтернет-платформи WikiLeaks.
Хакерські методи подіяли – Wikileaks знову при грошах

Хакерські методи подіяли – Wikileaks знову при грошах 09.12.2010

Прихильники засновника інтернет-порталу Wikileaks Джуліана Ассанджа заблокували сторінки платіжних систем Mastercard, Visa та PayPal і домоглися свого - надходження пожертв на його рахунок через PayPal знову можливе.