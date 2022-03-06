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Mastercard – поруч з VISA одна з двох найбільших у світі міжнародних платіжних систем.
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Mastercard". Штаб-квартира Mastercard розташована в Нью-Йорку. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.