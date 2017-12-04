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Маріу Сентену
Тема
Маріу Сентену - португальський економіст та державний діяч.
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Докладно
Новий голова Єврогрупи планує посилити стійкість євро
Новий голова Єврогрупи планує посилити стійкість євро
Маріу Сентену прагнутиме поглибити зв'язки між державами Єврозони.
Економіка
12.01.2018
12 січня 2018 р.
Маріу Сентену реформуватиме Єврозону
Маріу Сентену реформуватиме Єврозону
На рахунку Сентену - успіх у подоланні кризи в Португалії, а тепер він керуватиме реформами в Єврозоні.
Економіка
05.12.2017
5 грудня 2017 р.
Головою Єврогрупи став міністр фінансів Португалії Сентену
Головою Єврогрупи став міністр фінансів Португалії Сентену
Маріу Сентену переміг у другому турі виборів на посаду глави Єврогрупи. Він почне виконувати обов'язки з 13 січня.
Політика
04.12.2017
4 грудня 2017 р.
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