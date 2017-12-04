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Маріу Сентену

Тема

Маріу Сентену - португальський економіст та державний діяч.

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Докладно

Маріу Сентену від 13 січня 2018 року керуватиме Єврогрупою

Новий голова Єврогрупи планує посилити стійкість євро

Новий голова Єврогрупи планує посилити стійкість євро

Маріу Сентену прагнутиме поглибити зв'язки між державами Єврозони.
Економіка12 січня 2018 р.
Маріу Сентену реформуватиме Єврозону

Маріу Сентену реформуватиме Єврозону

Маріу Сентену реформуватиме Єврозону

На рахунку Сентену - успіх у подоланні кризи в Португалії, а тепер він керуватиме реформами в Єврозоні.
Економіка5 грудня 2017 р.
Маріу Сентену від 13 січня 2018 року керуватиме Єврогрупою

Головою Єврогрупи став міністр фінансів Португалії Сентену

Головою Єврогрупи став міністр фінансів Португалії Сентену

Маріу Сентену переміг у другому турі виборів на посаду глави Єврогрупи. Він почне виконувати обов'язки з 13 січня.
Політика4 грудня 2017 р.