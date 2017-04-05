Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Марія Гайдар

Марія Гайдар - українська та російська політикиня. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Марія Гайдар".

У Росія Марія Гайдар була опозиційним політиком. Після анексії Росією Криму та початку війни на Донбасі Марія Гайдар переїхала в Україну, де в серпні 2015 року їй було надано українське громадянство. В Україні Марія Гайдар була заступницею губернатора Одеської області Міхеіла Саакашвілі, радником президента України Петра Порошенка, депутатом Одеської облради. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Екс-заступниця Саакашвілі Гайдар стала радницею Порошенка

Екс-заступниця Саакашвілі Гайдар стала радницею Порошенка 05.04.2017

Колишня активістка російської опозиції, українська чиновниця Марія Гайдар призначена радницею президента Петра Порошенка поза штатом.

Марія Гайдар: українці та росіяни абсолютно різні (05.10.2016) 05.10.2016

Чим відрізняються українці та росіяни і як позбутися російського шовінізму? Про це радниця губернатора Одеськой області Марія Гайдар розповіла в ексклюзивному інтерв'ю Жанні Нємцовій.

Бурхливі 100 днів Саакашвілі на чолі Одещини 07.09.2015

Екс-президент Грузії відзначив 100 днів на посаді глави Одещини грандіозним скандалом.
100 днів Саакашвілі в Одесі

100 днів Саакашвілі в Одесі 06.09.2015

Новий голова Одеської області Міхеіл Саакашвілі очима очевидця. Журналіст Дмитро Флорін, який живе в Одесі, на замовлення DW змальовує найяскравіші вчинки губернатора.
Порошенко надав українське громадянство двом російським опозиціонерам

Порошенко надав українське громадянство двом російським опозиціонерам 04.08.2015

Російська громадська діячка Марія Гайдар та російський журналіст Володимир Федорін отримали українське громадянство. Президент побажав їм не втрачати зв’язки з Росією.
Коментар: Марія Гайдар - перспективна політгастарбайтерка чи зрадниця батьківщини?

Коментар: Марія Гайдар - перспективна політгастарбайтерка чи зрадниця батьківщини? 21.07.2015

Чому рішення Марії Гайдар працювати у Міхеіла Саакашвілі викликало настільки бурхливу реакцію? Чи потягнеться косяк опозиціонерів із РФ самореалізовуватися за кордон? Коментар російського журналіста Олександра Плющева.