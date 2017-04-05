Марія Гайдар - українська та російська політикиня. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Марія Гайдар".

У Росія Марія Гайдар була опозиційним політиком. Після анексії Росією Криму та початку війни на Донбасі Марія Гайдар переїхала в Україну, де в серпні 2015 року їй було надано українське громадянство. В Україні Марія Гайдар була заступницею губернатора Одеської області Міхеіла Саакашвілі, радником президента України Петра Порошенка, депутатом Одеської облради. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.