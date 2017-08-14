You need to enable JavaScript to run this app.
Перейти до змісту
Перейти до головного меню
Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
Регіони
Україна
Німеччина
Європа
Теми
Права людини
Геополітика
Екологія
Рубрики
Політика й економіка
Культура й стиль життя
Останні відео
У фокусі
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
Ізраїльсько-палестинський конфлікт
Малкольм Тернбулл
Тема
Малкольм Тернбулл - австралійський політик, колишній прем'єр-міністр Австралії.
Пропустити розділ Докладно
Докладно
Прем'єр-міністр Австралії Тернбулл іде у відставку
Прем'єр-міністр Австралії Тернбулл іде у відставку
Незначна більшість депутатів Ліберальної партії проголосували за усунення Малкольма Тернбулла з чільної позиції.
Політика
24.08.2018
24 серпня 2018 р.
Австралія долучається до видворення російських дипломатів
Австралія долучається до видворення російських дипломатів
Австралія та Ісландія заявили про свої реакції на отруєння подвійного агента Сергія Скрипаля у Великобританії.
Політика
27.03.2018
27 березня 2018 р.
Австралія заборонить зовнішнє втручання в свою політику
Австралія заборонить зовнішнє втручання в свою політику
Прем'єр Австралії заявив, що втручання інших країн у політику Австралії прирівнюватиметься до шпигунства.
Політика
05.12.2017
5 грудня 2017 р.
Австралійці проголосували за визнання одностатевих шлюбів
Австралійці проголосували за визнання одностатевих шлюбів
Переважна більшість жителів Австралії висловилась за визнання одностатевих шлюбів.
Суспільство
15.11.2017
15 листопада 2017 р.
Урядова криза в Австралії
Урядова криза в Австралії
Верховний суд Австралії постановив скасувати мандат віце-прем'єр-міністра Барнабі Джойса.
Політика
27.10.2017
27 жовтня 2017 р.
Австралія: У віце-прем'єра виявили подвійне громадянство
Австралія: У віце-прем'єра виявили подвійне громадянство
У віце-прем'єр-міністра Австралії Барнабі Джойса виявили громадянство Нової Зеландії.
Політика
14.08.2017
14 серпня 2017 р.
Показати більше
Реклама