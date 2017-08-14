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Малкольм Тернбулл

Тема

Малкольм Тернбулл - австралійський політик, колишній прем'єр-міністр Австралії.

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Докладно

Тернбулл іде у відставку

Прем'єр-міністр Австралії Тернбулл іде у відставку

Прем'єр-міністр Австралії Тернбулл іде у відставку

Незначна більшість депутатів Ліберальної партії проголосували за усунення Малкольма Тернбулла з чільної позиції.
Політика24 серпня 2018 р.
Малкольм Тернбулл

Австралія долучається до видворення російських дипломатів

Австралія долучається до видворення російських дипломатів

Австралія та Ісландія заявили про свої реакції на отруєння подвійного агента Сергія Скрипаля у Великобританії.
Політика27 березня 2018 р.
Малкольм Тернбулл

Австралія заборонить зовнішнє втручання в свою політику

Австралія заборонить зовнішнє втручання в свою політику

Прем'єр Австралії заявив, що втручання інших країн у політику Австралії прирівнюватиметься до шпигунства.
Політика5 грудня 2017 р.
Австралійські геї радіють результатам волевиявлення

Австралійці проголосували за визнання одностатевих шлюбів

Австралійці проголосували за визнання одностатевих шлюбів

Переважна більшість жителів Австралії висловилась за визнання одностатевих шлюбів.
Суспільство15 листопада 2017 р.
Віце-прем'єр-міністр Австралії Барнабі Джойс

Урядова криза в Австралії

Урядова криза в Австралії

Верховний суд Австралії постановив скасувати мандат віце-прем'єр-міністра Барнабі Джойса.
Політика27 жовтня 2017 р.
Віце-прем'єр-міністр Австралії Барнабі Джойс

Австралія: У віце-прем'єра виявили подвійне громадянство

Австралія: У віце-прем'єра виявили подвійне громадянство

У віце-прем'єр-міністра Австралії Барнабі Джойса виявили громадянство Нової Зеландії.
Політика14 серпня 2017 р.
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