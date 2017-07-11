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Максим Поляков
Тема
Максим Поляков - український політик, народний депутат України 8-го скликання.
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Докладно
Корупційні скандали за Порошенка (відео)
Корупційні скандали за Порошенка (відео)
НАБУ не раз розвінчувала корупційні справи, які переростали в політичні скандали. Найгучніші справи в добірці DW
Політика
17.10.2017
17 жовтня 2017 р.
Найгучніші корупційні скандали за час президентства Петра Порошенка (17.10.2017)
Найгучніші корупційні скандали за час президентства Петра Порошенка (17.10.2017)
За два роки роботи НАБУ українці спостерігали чимало корупційних скандалів. Але у більшості випадків судового вироку так і не побачили. Найгучніші справи, що зависли в повітрі, в добірці DW.
Політика
17.10.2017
17 жовтня 2017 р.
03:32 хв.
Нардеп Максим Поляков вніс за себе заставу
Нардеп Максим Поляков вніс за себе заставу
Максима Полякова підозрюють у причетності до незаконних схем видобутку бурштину в Україні.
Політика
25.07.2017
25 липня 2017 р.
Суд обрав запобіжний захід нардепу Полякову
Суд обрав запобіжний захід нардепу Полякову
Антикорупційна прокуратура вимагає арешту майна Максима Полякова і Бориса Розенблата.
Політика
21.07.2017
21 липня 2017 р.
Трьох українських депутатів позбавили недоторканності
Трьох українських депутатів позбавили недоторканності
Верховна Рада України позбавила Борислава Розенблата, Максима Полякова та Олеся Довгого депутатської недоторканності.
Політика
11.07.2017
11 липня 2017 р.
Непевний старт зняття недоторканності з депутатів Ради
Непевний старт зняття недоторканності з депутатів Ради
ВРУ зняла депутатську недоторканність з депутата Олеся Довгого, але не підтримала подання щодо депутата Євгена Дейдея.
Політика
11.07.2017
11 липня 2017 р.
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