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Максим Поляков

Тема

Максим Поляков - український політик, народний депутат України 8-го скликання.

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Докладно

Найгучніші корупційні скандали за президентства Петра Порошенка.

Корупційні скандали за Порошенка (відео)

Корупційні скандали за Порошенка (відео)

НАБУ не раз розвінчувала корупційні справи, які переростали в політичні скандали. Найгучніші справи в добірці DW
Політика17 жовтня 2017 р.
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Найгучніші корупційні скандали за час президентства Петра Порошенка (17.10.2017)

Найгучніші корупційні скандали за час президентства Петра Порошенка (17.10.2017)

За два роки роботи НАБУ українці спостерігали чимало корупційних скандалів. Але у більшості випадків судового вироку так і не побачили. Найгучніші справи, що зависли в повітрі, в добірці DW.
Політика17 жовтня 2017 р.03:32 хв.
Народний депутат України від фракції "Народний фронт" Максим Поляков вніс за себе 304 тисячі гривень застави

Нардеп Максим Поляков вніс за себе заставу

Нардеп Максим Поляков вніс за себе заставу

Максима Полякова підозрюють у причетності до незаконних схем видобутку бурштину в Україні.
Політика25 липня 2017 р.
Верховна Рада України

Суд обрав запобіжний захід нардепу Полякову

Суд обрав запобіжний захід нардепу Полякову

Антикорупційна прокуратура вимагає арешту майна Максима Полякова і Бориса Розенблата.
Політика21 липня 2017 р.
Symbolbild Parlament Kiew Ukraine

Трьох українських депутатів позбавили недоторканності

Трьох українських депутатів позбавили недоторканності

Верховна Рада України позбавила Борислава Розенблата, Максима Полякова та Олеся Довгого депутатської недоторканності.
Політика11 липня 2017 р.
Верховна Рада України

Непевний старт зняття недоторканності з депутатів Ради

Непевний старт зняття недоторканності з депутатів Ради

ВРУ зняла депутатську недоторканність з депутата Олеся Довгого, але не підтримала подання щодо депутата Євгена Дейдея.
Політика11 липня 2017 р.
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