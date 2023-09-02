  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Контрнаступ ЗСУ
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
ПолітикаФранція

Макрон підтримав заборону мусульманського одягу в школах

Роман Губа | Віолетта Чайковська
2 вересня 2023 р.

У французьких школах з 4 вересня дітям заборонять приходити на уроки в мусульманському одязі: дівчаткам - в абаях, а хлопчикам - у хамісах.

https://p.dw.com/p/4VsOV
Жінка в абаї
Жінка в абаїФото: Frederic Speich/MAXPPP/dpa/picture alliance

Президент Франції Еммануель Макрон каже, що влада буде "непоступливою" щодо нового правила, яке заборонятиме дітям приходити до школи в мусульманському одязі.

Під час візиту на південь Франції 1 вересня Макрон сказав, що очевидно будуть випадки, коли діти намагатимуться випробовувати нове правило та "кинути виклик системі", але запевнив, що вони "не зможуть прослизнути в клас", бо "ми будемо незговірливими в цьому питанні". 

Навчальний рік розпочнеться у Франції в понеділок 4 вересня. Міністр освіти Габріель Атталь оголосив, що з поновленням шкільних занять буде запроваджена заборона на відвідування уроків у довгих мусульманських платтях, відомих як абая для дівчаток і хаміс для хлопчиків. "Коли ви входите до класу, ви не повинні одразу визначати релігію учнів, просто глянувши на них", - цитує агентство Associated Press слова міністра.

Читайте також: Де в Європі заборонено носити паранджу

У школах Франції заборонені будь-які "помітні" релігійні символи

Нове правило викликало масову критику в соціальних мережах. Утім воно має законну підставу: секулярність є основоположним принципом французьких державних шкіл, згідно з законом від 2004 року. Ним забороняється носити до школи будь-які "помітні" релігійні символи чи одяг: ісламські накидки, єврейські кіпи, сикхські тюрбани чи великі християнські хрести.

Як зазначає France24, замість заборонених традиційних хусток у школах Франції мусульманські школярки все частіше стали вбиратися в абаю. Міністр освіти країни назвав носіння сукні "релігійним жестом", покликаним випробувати "світський притулок, яким має бути школа". У французькій раді мусульманської віри наполягають, що формально плаття не вважається релігійним одягом. 

Студентів вищих навчальних закладів заборона не стосується.

Читайте також: Заборона на довідки про цноту: як Франція бореться з ісламізмом

Хіджаб для дівчаток у Німеччині: забороняти чи ні? (14.08.2018)

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Нобелівська медаль

Запрошення послу Росії на Нобелівську церемонію відкликали

Політика2 вересня 2023 р.
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Першокласники в одній із шкіл у Львові

Вітаю, школо: як навчаються українські діти в умовах війни

Вітаю, школо: як навчаються українські діти в умовах війни

Освіта1 вересня 2023 р.12 фото
Військові в Габоні оголошують, що взяли владу в свої руки

Перевороти у Західній Африці. До чого тут Франція?

Перевороти у Західній Африці. До чого тут Франція?

Конфлікти1 вересня 2023 р.
external

Збірна України прибула на "Ігри нескорених"

Збірна України прибула на "Ігри нескорених"

Конфлікти1 вересня 2023 р.04:18 хв.
external

Як працюють листоноші на війні

Як працюють листоноші на війні

Конфлікти1 вересня 2023 р.02:28 хв.
external

Ігор Кондратюк про зрадників України та помилки влади

Ігор Кондратюк про зрадників України та помилки влади

Культура1 вересня 2023 р.31:09 хв.
Прем'єр-міністр Баварії Маркус Зедер (праворуч) і його заступник Губерт Айванґер

Підозри в антисемітизмі: новий скандал у Баварії

Підозри в антисемітизмі: новий скандал у Баварії

Політика1 вересня 2023 р.
На головну сторінку