Майкл Мур - американський письменник, кінорежисер, політичний активіст. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають запиту "Майкл Мур".

Майкл Мур написав низку сатиричних бестселерів про соціальні проблеми США. Майкл Мур відомий своїми політичними документальними стрічками на кшталт "Боулінг для Колумбіни", за який він отримав премію "Оскар", та "Фаренгейт 9/11". Майкл Мур є критиком політики президента США Дональда Трампа. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.