На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "LuxLeaks".

LuxLeaks називають фінансовий скандал, який спалахнув у Люксембурзі наприкінці 2014 року. Колишній співробітник аудиторської компанії PriceWaterhouseCoopers (PWC) Антуан Дельтур, звільняючись у 2010 році з фірми, зберіг собі документи щодо пільгового оподаткування великого бізнесу в Люксембурзі. У 2012 році Дельтур та його спільник Рафаел Але передали наявні в них документи журналісту Едуарду Перрену, який потім направив докази до Міжнародного консорціуму журналістів-розслідувальників (ICIJ). Останній опублікував свої напрацювання 2014 року. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.