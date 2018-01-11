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LuxLeaks

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "LuxLeaks".

LuxLeaks називають фінансовий скандал, який спалахнув у Люксембурзі наприкінці 2014 року. Колишній співробітник аудиторської компанії PriceWaterhouseCoopers (PWC) Антуан Дельтур, звільняючись у 2010 році з фірми, зберіг собі документи щодо пільгового оподаткування великого бізнесу в Люксембурзі. У 2012 році Дельтур та його спільник Рафаел Але передали наявні в них документи журналісту Едуарду Перрену, який потім направив докази до Міжнародного консорціуму журналістів-розслідувальників (ICIJ). Останній опублікував свої напрацювання 2014 року. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Справа LuxLeaks: суд у Люксембурзі скасував вирок одному з інформаторів

Справа LuxLeaks: суд у Люксембурзі скасував вирок одному з інформаторів 11.01.2018

Апеляційний суд у Люксембурзі скасував вирок одному з інформаторів у справі про оприлюднення документів щодо ухилення від сплати податків кількох транснаціональних корпорацій.
Вирок викривальнику LuxLeaks: право проти справедливості

Вирок викривальнику LuxLeaks: право проти справедливості 30.06.2016

Викривальник схем ухилення від податків великого бізнесу Антуан Дельтур засуджений до року ув'язнення умовно. Екс-аудитор назвав вердикт суду "попередженням викривальникам".
Євросоюз закриє концернам податкові лазівки

Євросоюз закриє концернам податкові лазівки 21.06.2016

Усі держави ЄС зобов'язались ухвалити новий закон, що обмежує міжнародним компаніям можливість переведення доходів у ті країни, де вони можуть уникнути оподаткування.
Суд щодо LuxLeaks: великий бізнес проти викривальника

Суд щодо LuxLeaks: великий бізнес проти викривальника 27.04.2016

У Люксембурзі судять викривальника Антуана Дельтура, який оприлюднив докази масштабних схем ухилення від податків крупних транснаціональних корпорацій.