Lufthansa скасувала цього року 18 тисяч рейсів

У 2018 році німецька авіакомпанія Lufthansa скасувала 18 тисяч рейсів, заявив член ради директорів авіаперевізника Гаррі Гомайстер (Harry Hohmeister) в інтерв'ю виданню Hamburger Abendblatt, що вийшло друком у середу, 17 жовтня. Така кількість скасованих рейсів є "еквівалентом закриття на два тижні нашого найбільшого вузлового аеропорту у Франкфурті-на-Майні", додав представник Lufthansa.
За словами Гомайстра, він розуміє гнів пасажирів. "Наші клієнти справедливо очікують від нас надійності", - зазначив член ради директорів Lufthansa.
Менеджер авіаперевізника зазначив, що для подолання наведеної проблеми збільшують кількість літаків. Так, цього літа у Франкфурті-на-Майні з'явилися два резервних літаки, в Мюнхені вжиття таких заходів заплановане. Однак тільки цього недостатньо, зауважив Гомайстер.
Він пояснив, що вину за затримки рейсів часто несуть служби перевірки безпеки та обробки багажу в аеропортах - і на ці причини авіакомпанія не може вплинути. Тож Гомайстер закликав до більш справедливого розподілу виплат за запізнення всередині галузі. "Ми обговоримо питання зборів з нашими партнерами, зокрема з представниками аеропортів та управління повітряним рухом", - сказав він.
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Дизайн Lufthansa: прощавай, "яєчне" або Нове оперення для журавля
"Яєчня" йде геть
Найяскравішою особливістю перефарбовування літаків Lufthansa стане хвіст. Відтепер він буде практично повністю синім, а журавель у центрі стане білим. Таким чином, жовте коло, яке раніше іронічно називали "смаженим яйцем", йде в історію. Окрім цього, нижню частину літака не фарбуватимуть більше у сірий колір, натомість вона буде білою, як і вся авіамашина.
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Дизайн Lufthansa: прощавай, "яєчне" або Нове оперення для журавля
Звичний вигляд
На цьому Boeing 737-100, який Lufthansa у 1968 році першою у світі почала використовувати на своїх рейсах, можна швидко розпізнати знайомий десятиліттями дизайн: глянцево-сіре дно фюзеляжу, чорний ніс і "смажене яйце" на хвостовому стабілізаторі. Срібляста частина згодом буда перефарбована у білий колір.
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Дизайн Lufthansa: прощавай, "яєчне" або Нове оперення для журавля
Журавель від початку і назавжди
Перші літаки, як на цій фотографії 1928 року, виглядали зовсім по-іншому. На цьому Junkers G 24 авіакомпанії "Deutschen Luft Hansa AG" - саме таку назву мав тоді найбільший авіаперевізник Німеччини - немає "смаженого яйця". Однак на аеродромному автобусі ліворуч можна побачити аж двох журавлів. Птах-логотип розробив графічний дизайнер і архітектор Отто Фірле, і він існував з самого початку.
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Дизайн Lufthansa: прощавай, "яєчне" або Нове оперення для журавля
Ветеран
Однією з найвідоміших авіамашин, які виконували рейси Lufthansa, був Junkers Ju-52. Деякі екземпляри літають і до сьогодні і на них авіалюбителі досі можуть здійснити екскурсійний політ. Під час такого польоту, під характерний низький гул "Тітки Ю", можна перенестись назад у минуле на десятиліття.
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Дизайн Lufthansa: прощавай, "яєчне" або Нове оперення для журавля
Дизайн довоєнного зразка
Під час більш детального огляду виділяється старомодний дизайн літака: ніс і двигуни розфарбовані у чорний колір, а на боці під кабіною - назва компанії, теж написана чорним кольором. Знадобилося принаймні одне покоління, доки з'явився термін "корпортативний дизайн" та відбився на корпусах літаків Lufthansa.
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Дизайн Lufthansa: прощавай, "яєчне" або Нове оперення для журавля
"Супер-Конні"
Ще однією зіркою історії Lufthansa є літак Lockheed L 1049C, відомий на прізвисько "Супер-Конні" (Super Connie). Дизайн цього літака досить спартанського вигляду: немає чорного носа, назва компанії відносно невелика, але розміщена по центру на боці літака. Утім, зображення журавля - на своєму місці, але не у вигляді "яєчні", яка у даному випадку виглядала б не дуже доречно.
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Дизайн Lufthansa: прощавай, "яєчне" або Нове оперення для журавля
Ера шістедесятих
Зовнішній вигляд літаків з часом постійно змінювався. На цьому Vickers V-814 Viscount, який був сфотографований у 1968 році, жовтий логотип-журавель відносно невеликого розміру, букви Lufthansa на корпусі є значно більшими, а два фірмові кольори - синій і жовтий - розтягнулися по всьому корпусу.
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Дизайн Lufthansa: прощавай, "яєчне" або Нове оперення для журавля
Особливий дизайн для переможців
Після перемоги збірної Німеччини на Чемпіонаті світу з футболу у Бразилії 2014 року Lufthansa присвятила переможцям ексклюзивний дизайн свого літака - з написом Siegerflieger ("літак переможців"), а назва Lufthansa на корпусі літака була замінена на Fanhansa. У Берлінському аеропорту Тіргартен переможців чемпіонату зустрічали сотні тисяч уболівальників.
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Дизайн Lufthansa: прощавай, "яєчне" або Нове оперення для журавля
"Журавель" на біопальному
Загалом же дизайн усіх літаків однієї авіакомпанії має бути однаковим. Це стосується і цієї авіамашини - Airbus A 321, яка у 2011 році здійснила тестовий політ на біопальному, про що було написано на двигуні літака. Проте, корпоративний дизайн решти літака залишився незміннм, включаючи "яєчню" на його хвості.
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Дизайн Lufthansa: прощавай, "яєчне" або Нове оперення для журавля
Порахуй журавлів!
Новий дизайн передбачає не лише перефарбування корпусів літаків. Поступово змінюватиметься і адаптуватиметься уся атрибутика компанії. І це досить великий шмат роботи. На борту цих літаків, Boeing 747-8, журавлів дуже багато. "Lufthansa" одного разу намагалася порахувати усіх журавлів і нарахувала їх аж 45 тисяч. Тож тепер - до роботи!
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Дизайн Lufthansa: прощавай, "яєчне" або Нове оперення для журавля
7 років на перефарбування
Це зображення - комп'ютерна графіка, яка демонструє Boeing 747-8 - з 45,002 журавлями всередині і на хвості. Ось до такого дизайну тепер слід звикати у найближчі роки. За оцінками "Lufthansa", останній літак перефарбують через сім років. Тож культурного шоку у небі не буде - все відбуватиметься поступово.
Автор: Михайло Малий