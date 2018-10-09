Lufthansa скасувала цього року 18 тисяч рейсів

У 2018 році німецька авіакомпанія Lufthansa скасувала 18 тисяч рейсів, заявив член ради директорів авіаперевізника Гаррі Гомайстер (Harry Hohmeister) в інтерв'ю виданню Hamburger Abendblatt, що вийшло друком у середу, 17 жовтня. Така кількість скасованих рейсів є "еквівалентом закриття на два тижні нашого найбільшого вузлового аеропорту у Франкфурті-на-Майні", додав представник Lufthansa.

За словами Гомайстра, він розуміє гнів пасажирів. "Наші клієнти справедливо очікують від нас надійності", - зазначив член ради директорів Lufthansa.

Менеджер авіаперевізника зазначив, що для подолання наведеної проблеми збільшують кількість літаків. Так, цього літа у Франкфурті-на-Майні з'явилися два резервних літаки, в Мюнхені вжиття таких заходів заплановане. Однак тільки цього недостатньо, зауважив Гомайстер.

Він пояснив, що вину за затримки рейсів часто несуть служби перевірки безпеки та обробки багажу в аеропортах - і на ці причини авіакомпанія не може вплинути. Тож Гомайстер закликав до більш справедливого розподілу виплат за запізнення всередині галузі. "Ми обговоримо питання зборів з нашими партнерами, зокрема з представниками аеропортів та управління повітряним рухом", - сказав він.