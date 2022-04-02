Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Левіна

Ізабелла "Левіна" Луін - німецька співачка, авторка пісень та модераторка.

Ізабелла "Левіна" Луін (Isabella Levina Lueen) є учасницею "Євробаченні-2017" від Німеччини. Для виконання на пісенному конкурсі вона заявила композицію "Perfect Life".

Фотожурналіст Макс Левін загинув на Київщині

Фотожурналіст Макс Левін загинув на Київщині 02.04.2022

Поліція знайшла тіло фотокореспондента Макса Левіна у Київській області, де йшли інтенсивні бої. Зв'язок із ним втратився 13 березня.
Справа Гандзюк: суд арештував Мангера і Левіна до 18 жовтня

Справа Гандзюк: суд арештував Мангера і Левіна до 18 жовтня 20.08.2020

Суд у Києві заарештував на два місяці Владислава Мангера і Олексія Левіна. Левіна підозрюють в організації вбивства, а Мангера - у замовленні нападу на Катерину Гандзюк.
Вбивство Гандзюк: суд продовжив арешт Левіна і Мангера

Вбивство Гандзюк: суд продовжив арешт Левіна і Мангера 15.07.2020

Суд продовжив тримання під вартою для Олексія Левіна та Владислава Мангера. Левіна підозрюють в організації вбивства, а Мангера - у замовленні нападу на Катерину Гандзюк.
Вбивство Гандзюк: підозрюваного Левіна взяли під варту

Вбивство Гандзюк: підозрюваного Левіна взяли під варту 17.03.2020

Олексія Левіна в січні затримали в Болгарії, місцевий суд заарештував його на 40 діб. 16 березня Левіна було доставлено з Болгарії до України в рамках запиту про екстрадицію.

Справа Гандзюк: Болгарський апеляційний суд дозволив екстрадицію Левіна

Справа Гандзюк: Болгарський апеляційний суд дозволив екстрадицію Левіна 11.03.2020

Підозрюваного в організації вбивства Катерини Гандзюк, раніше затриманого у Болгарії, мають екстрадувати до України.

Вбивство Гандзюк: Україна направила запит про екстрадицію Левіна з Болгарії

Вбивство Гандзюк: Україна направила запит про екстрадицію Левіна з Болгарії 27.01.2020

Офіс генпрокурора України направив в Болгарію запит на екстрадицію Олексія Левіна, якого днями затримали. Він є підозрюваним у справі про вбивство херсонської активістки Катерини Гандзюк.

У Болгарії затримали підозрюваного у причетності до вбивства Гандзюк

У Болгарії затримали підозрюваного у причетності до вбивства Гандзюк 24.01.2020

У Болгарії затримано Олексія Левіна, який є одним з підозрюваних у справі про вбивство Катерини Гандзюк, повідомив Офіс генпрокурора. Левіна розшукували з серпня 2018 року, коли він покинув територію України.
Справа Гандзюк: СБУ заявила, що спільно з Інтерполом розшукує підозрюваного Олексія Левіна

Справа Гандзюк: СБУ заявила, що спільно з Інтерполом розшукує підозрюваного Олексія Левіна 27.09.2019

Підозрюваний в організації вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк Олексій Левін перебуває в міжнародному розшуку, повідомили в СБУ. Слідчі займаються встановленням замовників злочину.
Євробачення-2017: німкеня Левіна розчарована результатом у Києві

"Євробачення-2017": німкеня Левіна розчарована результатом у Києві 14.05.2017

Левіна продовжила серію невдалих виступів виконавців із ФРН на "Євробаченні". Тим часом інтерес глядачів у Німеччині до конкурсу впав.

Фінал Євробачення-2017: найцікавіші виконавці

Фінал "Євробачення-2017": найцікавіші виконавці 13.05.2017

У фіналі "Євробачення" 13 травня виступатимуть не тільки переможці двох півфіналів, а й представники країн, які платять найбільші внески до Європейської мовної спілки. Найцікавіші фіналісти - у фотодобірці DW.
Фотогалерея: Фінал Євробачення-2017 - найцікавіші виконавці

Фотогалерея: Фінал "Євробачення-2017" - найцікавіші виконавці 12.05.2017

У фіналі "Євробачення" 13 травня виступатимуть не тільки переможці двох півфіналів, а й представники країн, які платять найбільші внески до Європейської мовної спілки. Найцікавіші фіналісти - у фотодобірці DW.
Німецька учасниця Євробачення про Київ: Яскраві будівлі, гостинні люди

Німецька учасниця "Євробачення" про Київ: Яскраві будівлі, гостинні люди 11.05.2017

Учасниця "Євробачення-2017" від Німеччини Левіна розповіла в інтерв'ю DW про перші враження від Києва та несподіванки конкурсу.

"Євробачення-2017": хто вона - Левіна з Німеччини? (11.05.2017) 11.05.2017

Їй 26 років. Левіна спокійна і життєрадісна. Раніше співачка виступала лише у маленьких клубах. Ще три місяці тому, коли почався німецький національний відбір, про неї ніхто не знав. DW провела день з німецькою учасницею "Євробачення-2017".

Левіна - хрипкий голос Німеччини на Євробаченні у Києві

Левіна - хрипкий голос Німеччини на "Євробаченні" у Києві 09.05.2017

Німецька учасниця європейського пісенного конкурсу "Євробачення-2017" Левіна вміє співати та знає, як зачарувати публіку без допомоги кордебалету та піротехніки.
Фотогалерея: Борщ і трохи політики - враження учасників Євробачення від Києва

Фотогалерея: Борщ і трохи політики - враження учасників "Євробачення" від Києва 08.05.2017

Багато учасників "Євробачення-2017" вже більше тижня перебувають у столиці України. На церемонії відкриття конкурсу DW запитала їх про перші враження від Києва.
Борщ і трохи політики: враження учасників Євробачення-2017 від Києва

Борщ і трохи політики: враження учасників "Євробачення-2017" від Києва 08.05.2017

Багато учасників "Євробачення-2017" вже більше тижня перебувають у столиці України. На церемонії відкриття конкурсу DW запитала їх про перші враження від Києва.
Інші статті