"Євробачення-2017": хто вона - Левіна з Німеччини? (11.05.2017)

Їй 26 років. Левіна спокійна і життєрадісна. Раніше співачка виступала лише у маленьких клубах. Ще три місяці тому, коли почався німецький національний відбір, про неї ніхто не знав. DW провела день з німецькою учасницею "Євробачення-2017".