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Ізабелла "Левіна" Луін - німецька співачка, авторка пісень та модераторка.
Ізабелла "Левіна" Луін (Isabella Levina Lueen) є учасницею "Євробаченні-2017" від Німеччини. Для виконання на пісенному конкурсі вона заявила композицію "Perfect Life".
Їй 26 років. Левіна спокійна і життєрадісна. Раніше співачка виступала лише у маленьких клубах. Ще три місяці тому, коли почався німецький національний відбір, про неї ніхто не знав. DW провела день з німецькою учасницею "Євробачення-2017".