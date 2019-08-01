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Леонардо Ді Капріо

Леонардо Ді Капріо - американський кіноактор та кінопродюсер. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Леонардо Ді Капріо".

Леонардо Ді Капріо є американським кіноактором та кінопродюсером. 2016 року він став лауреатом премії "Оскар" за найкращу чоловічу роль у фільмі "Легенда Г'ю Гласса". Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Нищівні пожежі в Сибіру: катастрофічні наслідки для цілої планети (01.08.2019) 01.08.2019

Територія, охоплена лісовими пожежами у Сибіру, вже так, як площа цілої Бельгії. Багато міст затягнуло смогом, а в атмосферу потрапило стільки вуглекислого газу, скільки продукує за рік уся Швеція.

Кліматичний апокаліпсис у кіно: наука і спецефекти (16.11.2017) 16.11.2017

У той час, як політики на кліматичній конференції ООН у Бонні сперечаються про майбутнє планети, кіноматограф заробляє на чисельних інсценізаціях кінця світу. Але є й документальні "блокбастери" про клімат.
У Бонні розпочалася Кліматична конференція ООН

У Бонні розпочалася Кліматична конференція ООН 06.11.2017

На конференції обговорять втілення Паризької кліматичної угоди. Очікується, що в ній візьмуть участь Анґела Меркель, Еммануель Макрон, Леонардо Ді Капріо, Арнольд Шверценеггер та багато інших політиків і знаменитостей.

Найцікавіше про Кліматичну конференцію ООН у Бонні

Найцікавіше про Кліматичну конференцію ООН у Бонні 06.11.2017

23-я Конференція ООН щодо змін клімату відбувається в Бонні за участі відомих політиків та зірок. DW, з вікон якої можна розгледіти павільйони конференції, зібрала факти про цю подію.

Німецьке дослідження: українська демократія росте, економіка падає - DW Новини (29.02.2016) 29.02.2016

Індекс трансформації фонду Бертельсманна. Українці стають усе більш ощадливими на тлі нового подорожчання електроенергії. Чому зривається перемир'я у Сирії?

DW Новини за 100 секунд (29.02.2016) 29.02.2016

Франк-Вальтер Штайнмаєр говоритиме про Україну в Раді Безпеки ООН. У Меркель немає плану "Б" для вирішення кризи біженців. Леонардо Ді Капріо отримав "Оскар".
Оскар-2016: переможці номінацій

"Оскар"-2016: переможці номінацій 29.02.2016

"Оскар" за найкращий фільм отримала стрічка про педофілію в католицькій церкві "У центрі уваги". За найкращу чоловічу роль відзначили Леонардо Ді Капріо, а фільм "Шалений Макс" здобув одразу шість нагород.
Леонардо Ді Капріо отримав Оскара за найкращу чоловічу роль

Леонардо Ді Капріо отримав "Оскара" за найкращу чоловічу роль 29.02.2016

Починаючи з 1994 року, видатний американський актор ушосте номінувався на "Оскар". У своїй промові Ді Капріо закликав боротися зі зміною клімату.
Ді Капріо отримав нагороду Давоського форуму

Ді Капріо отримав нагороду Давоського форуму 19.01.2016

Зірка кінематографу Леонардо Ді Капріо отримав нагороду від організаторів економічного форуму у Давосі за його внесок у захист довкілля. Створений ним фонд виділив мільйони доларів для підтримки екологічних ініціатив.
Золотий глобус дістався і Леді Ґаґа

"Золотий глобус" дістався і Леді Ґаґа 11.01.2016

Головним переможцем стала картина мексиканця Алехсандро Гонсалеса Іньярріту "Легенда Г'ю Гласса", удостоєна "Золотого глобуса" в трьох номінаціях: "найкращий фільм", "режисура" та "найкращий виконавець чоловічої ролі".