Леонардо Ді Капріо - американський кіноактор та кінопродюсер. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Леонардо Ді Капріо".

Леонардо Ді Капріо є американським кіноактором та кінопродюсером. 2016 року він став лауреатом премії "Оскар" за найкращу чоловічу роль у фільмі "Легенда Г'ю Гласса". Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.