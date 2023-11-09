Латвія легалізувала одностатеві партнерства

Інститут партнерства запрацює з 2024-го. Він орієнтований не лише на одностатеві пари, а й на всіх, хто перебуває в стосунках, але не бажає одружуватись. Він надаватиме їм ширші права, але не прирівнюється до шлюбу.

Сейм Латвії схвалив запровадження в країні з 1 січня 2024 року нової юридичної форми відносин - інституту партнерства. Про це в четвер, 9 листопада, повідомляє місцеве видання Delfi.

Двоє людей будь-якої статі, які перебувають у близьких стосунках, ведуть спільне домогосподарство і не є родичами або подружжям, матимуть можливість юридично укласти у нотаріуса партнерські відносини.

Після отримання нотаріального акта партнери зможуть ухвалювати рішення, пов'язані зі здоров'ям і лікуванням один одного, а також отримувати соціальні гарантії та пільги щодо податків.

Інститут партнерства орієнтований не тільки на одностатеві пари, а й на тих людей, які не бажають вступати в офіційний шлюб.

Закон не стосується можливості усиновлення дітей і юридично не прирівнюється до шлюбу.

Завершення партнерства відбуватиметься в разі смерті одного з партнерів або їхнього спільного бажання припинити таку юридичну форму відносин через суд.

Закон набуде чинності після підписання президентом.