Латвія легалізувала одностатеві партнерства
Сейм Латвії схвалив запровадження в країні з 1 січня 2024 року нової юридичної форми відносин - інституту партнерства. Про це в четвер, 9 листопада, повідомляє місцеве видання Delfi.
Двоє людей будь-якої статі, які перебувають у близьких стосунках, ведуть спільне домогосподарство і не є родичами або подружжям, матимуть можливість юридично укласти у нотаріуса партнерські відносини.
Після отримання нотаріального акта партнери зможуть ухвалювати рішення, пов'язані зі здоров'ям і лікуванням один одного, а також отримувати соціальні гарантії та пільги щодо податків.
Інститут партнерства орієнтований не тільки на одностатеві пари, а й на тих людей, які не бажають вступати в офіційний шлюб.
Закон не стосується можливості усиновлення дітей і юридично не прирівнюється до шлюбу.
Завершення партнерства відбуватиметься в разі смерті одного з партнерів або їхнього спільного бажання припинити таку юридичну форму відносин через суд.
Закон набуде чинності після підписання президентом.