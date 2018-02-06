Ламберто Заньєр - італійський дипломат. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Ламберто Заньєр".

Італійський дипломат Ламберто Заньєр був генеральним секретарем Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) з 2011 до 2017 року. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.