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Ламберто Заньєр

Ламберто Заньєр - італійський дипломат. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Ламберто Заньєр".

Італійський дипломат Ламберто Заньєр був генеральним секретарем Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) з 2011 до 2017 року. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Україна консультуватиметься з угорською громадою щодо закону про освіту

Україна консультуватиметься з угорською громадою щодо закону про освіту 06.02.2018

Українська влада обіцяє провести консультації з угорською громадою Закарпаття щодо імплементації мовних норм закону "Про освіту". За основу консультацій візьмуть рекомендації Венеціанської комісії.
В ОБСЄ затвердили нове керівництво

В ОБСЄ затвердили нове керівництво 18.07.2017

Генеральним секретарем ОБСЄ став колишній постійний представник Швейцарії в цій організації Томас Ґремінґер. На цій посаді він змінив італійця Ламберто Заньєра.
ОБСЄ залишилась без генерального секретаря

ОБСЄ залишилась без генерального секретаря 01.07.2017

Термін повноважень генсека ОБСЄ Ламберто Заньєра сплив. Однак заміну йому так і не обрали через розбіжності серед членів організації.
ОБСЄ проведе внутрішнє розслідування підриву автомобіля СММ на Донбасі

ОБСЄ проведе внутрішнє розслідування підриву автомобіля СММ на Донбасі 25.04.2017

Генеральний секретар ОБСЄ Ламберто Заньєр заявив про необхідність розслідування інциденту, який призвів до загибелі члена спеціальної моніторингової місії на Донбасі.

Генсек ОБСЄ застеріг щодо можливого поновлення інтенсивних боїв на Донбасі

Генсек ОБСЄ застеріг щодо можливого поновлення інтенсивних боїв на Донбасі 22.02.2017

Виконання умов режиму припинення вогню на Донбасі не "дуже добре", заявив генеральний секретар ОБСЄ Ламберто Заньєр. Мають місце обстріли із застосуванням як стрілецької зброї, так і мінометів.
ОБСЄ закупить нові безпілотники взамін збитих бойовиками на Донбасі

ОБСЄ закупить нові безпілотники взамін збитих бойовиками на Донбасі 09.12.2016

З моменту початку здійснення моніторингу ситуації на Сході України ОБСЄ втратила вісім безпілотних літальних апаратів.

Розкол в ОБСЄ через Україну (09.12.2016) 09.12.2016

Рік головування Німеччини в ОБСЄ мав оживити цю громіздку та впливову структуру, проте цього не сталося. Навпаки - генеральний секретар організації Ламберто Заньєр заявив, що ОБСЄ розколота. І особливо - через конфлікт в Україні.

Генсек ОБСЄ заявив про розкол в організації через конфлікт в Україні

Генсек ОБСЄ заявив про розкол в організації через конфлікт в Україні 09.12.2016

За словами генерального секретаря ОБСЄ Ламберто Заньєра, спостерігачі ОБСЄ не можуть нормально працювати на Донбасі у першу чергу через перешкоди з боку сепаратистів.
Генсек ОБСЄ: Питання поліцейської місії на Донбасі поки не обговорюється

Генсек ОБСЄ: Питання поліцейської місії на Донбасі поки не обговорюється 09.09.2016

Для введення поліцейської місії на Донбасі потрібна згода всіх залучених сторін, наголошує генеральний секретар ОБСЄ Ламберто Заньєр. Він розповів про складні умови роботи спостерігачів СММ на Донбасі.
Генсек: ОБСЄ готова обговорювати поліцейську місію для Донбасу

Генсек: ОБСЄ готова обговорювати поліцейську місію для Донбасу 09.05.2016

Поки що в ОБСЄ не мають конкретних пропозицій щодо поліцейської місії для Донбасу, однак є ідея озброїти самих спостерігачів від ОБСЄ, заявив генсек організації Ламберто Заньєр.
Генсек ОБСЄ: Проросійські сепаратисти посилюються амуніцією і обладнанням

Генсек ОБСЄ: Проросійські сепаратисти посилюються амуніцією і обладнанням 12.09.2015

Генеральний секретар ОБСЄ Ламберто Заньєр заявив про фіксування надходження військової амуніції та спорядження на неконтрольовані Україною території Донбасу.
ОБСЄ планує розширити свою місію в Україні

ОБСЄ планує розширити свою місію в Україні 11.09.2015

Генеральний секретар ОБСЄ Ламберто Заньєр заявив про плани розширення Спеціальної моніторингової місії в Україні. З цією метою він звернувся до країн-членів з проханням прислати більше кандидатів.
В ОБСЄ закликали пришвидшити реалізацію мінських домовленостей

В ОБСЄ закликали пришвидшити реалізацію мінських домовленостей 28.04.2015

В ОБСЄ вважають за необхідне активізувати процес врегулювання кризи в Україні. Про це йшлося на зустрічі міністрів закордонних справ "трійки" ОБСЄ.
Генсек ОБСЄ вбачає хороші шанси на мир в Україні

Генсек ОБСЄ вбачає "хороші шанси на мир" в Україні 20.04.2015

На шляху до встановлення миру на Донбасі є труднощі, але ситуація із припиненням вогню краща, ніж кілька тижнів тому, вважає генсек Організації з безпеки і співробітництва в Європі Ламберто Заньєр.
Генсек ОБСЄ: Є значні перепони для роботи моніторингової місії на Донбасі

Генсек ОБСЄ: Є значні перепони для роботи моніторингової місії на Донбасі 13.02.2015

Ламберто Заньєр запевнив, що бачив зброю та бойовиків із РФ на Донбасі. За його словами, ОБСЄ готова до моніторингу українсько-російського кордону, однак лише за умови гарантій безпеки.
Генсек ОБСЄ: Політичний глухий кут - не найгірший варіант для Донбасу

Генсек ОБСЄ: Політичний глухий кут - не найгірший варіант для Донбасу 08.02.2015

Під час Мюнхенської конференції з безпеки генеральний секретар ОБСЄ Ламберто Заньєр розповів DW про результати спостереження за конфліктом на Донбасі і труднощі, пов’язані із місією в Україні.
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