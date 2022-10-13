  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
У фокусі
Війна Росії проти України
Щоденник війни
Демонстрація в Мюнхені на знак солідарності з Україною (архівне фото)
Демонстрація в Мюнхені на знак солідарності з Україною (архівне фото)Фото: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/picture alliance
ПолітикаНімеччина

Kyiv, а не Kiew: у Мюнхені українізували назву вулиці

Валерій Сааков
2 год. тому

Міська влада Мюнхена перейменувала вулицю Kiewstraße на Kyivstraße. Баварські чиновники називають це знаком солідарності з Україною.

https://www.dw.com/uk/kyiv-a-ne-kiew-u-munheni-ukrainizuvali-nazvu-vulici/a-63430239

Міська влада столиці Баварії Мюнхена перейменувала вулицю Kiewstraße на Kyivstraße. Як повідомила в четвер, 13 жовтня, пресслужба міськради баварської столиці, у такий спосіб Мюнхен подав "чіткий сигнал солідарності з Україною та своїм містом-побратимом Києвом". Як зазначається в повідомленні, перейменування вулиці відбулося "на прохання Генерального консульства України та громадських об'єднань".

Читайте також: Kiew чи Kyjiw: як називають українську столицю та інші міста в Німеччині

"Вживане досі написання назви вулиці, поширене в німецькій мові, походить від російської. Однак у світі щонайпізніше з початку агресивної війни Росії проти України переважно вживають транскрипцію від українського "Київ". З огляду на неймовірні страждання цивільного населення України, міська рада вирішила показати на чиєму вона боці, використовуючи надалі українське написання. Жителів це перейменування поки ніяк не зачепить, адже там (на цій вулиці. - Ред.) ще ніхто не замешкав. Таким чином, (матеріальні. - Ред.) витрати будуть незначними", - йдеться в повідомленні пресслужби міськради Мюнхена.

Читайте також: США ухвалили, що Київ треба називати Kyiv

Водночас одна з бургомістерок міста Верена Дітль (Verena Dietl) наголосила: "Мюнхен має особливі відносини з українською столицею завдяки побратимству з Києвом. Для нас важливим є прояв солідарності (...). Задля цього з початку війни ми надіслали багато сигналів - один з них - називати місто так, як воно називається державною мовою".

Українська мова залунала для туристів у Потсдамі (10.08.2021)

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

external

Як українці знайшли притулок і роботу в німецькому цирку - "Європа у фокусі" (09.05.2022)

Як українці знайшли притулок і роботу в німецькому цирку - "Європа у фокусі" (09.05.2022)

Цирк у Мюнхені приймає українських біженців. В Іспанії через посуху з'явилося село-примара. У Туреччині представники ЛГБТІ борються проти дискримінації. У Польщі знешкоджують вибухонебезпечну спадщину Другої світової війни.
Суспільство
9 травня 2022 р.
25:50 хв.
ru.muenchen.de
Пропустити розділ Близькі теми

Близькі теми

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Російська ракета, що влучила у поле (архівне фото)

На Львівщині російська ракета вразила військовий об'єкт

Конфлікти
2 год. тому
1 стор. з 2
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Кілька днів енергетики змушені були обмежувати електропостачання споживачам Києва

Відключення електроенергії в Києві: чому не у всіх

Відключення електроенергії в Києві: чому не у всіх

Економіка
9 хв. тому
external

Чи вступить Білорусь у війну Росії проти України?

Чи вступить Білорусь у війну Росії проти України?

Конфлікти
1 год. тому
05:37 хв.
Рада Європи в Страсбурзі

ПАРЄ визнала режим Росії терористичним

ПАРЄ визнала режим Росії терористичним

Політика
2 год. тому
Мохаммед бін Салман і Володимир Путін

США розчаровані. Чи грає Саудівська Аравія на руку Кремлю?

США розчаровані. Чи грає Саудівська Аравія на руку Кремлю?

Політика
3 год. тому
ЗРК IRIS-T

Що може система ППО IRIS-T, яку отримала Україна?

Що може система ППО IRIS-T, яку отримала Україна?

Конфлікти
5 год. тому
Крістіне Ламбрехт і Ллойд Остін під час зустрічі "групи Рамштайн" 12 жовтня у Брюсселі

"Рамштайн-6": яку подальшу допомогу отримає Україна

"Рамштайн-6": яку подальшу допомогу отримає Україна

Політика
6 год. тому
На головну сторінку