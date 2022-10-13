Kyiv, а не Kiew: у Мюнхені українізували назву вулиці

Міська влада столиці Баварії Мюнхена перейменувала вулицю Kiewstraße на Kyivstraße. Як повідомила в четвер, 13 жовтня, пресслужба міськради баварської столиці, у такий спосіб Мюнхен подав "чіткий сигнал солідарності з Україною та своїм містом-побратимом Києвом". Як зазначається в повідомленні, перейменування вулиці відбулося "на прохання Генерального консульства України та громадських об'єднань".

Читайте також: Kiew чи Kyjiw: як називають українську столицю та інші міста в Німеччині

"Вживане досі написання назви вулиці, поширене в німецькій мові, походить від російської. Однак у світі щонайпізніше з початку агресивної війни Росії проти України переважно вживають транскрипцію від українського "Київ". З огляду на неймовірні страждання цивільного населення України, міська рада вирішила показати на чиєму вона боці, використовуючи надалі українське написання. Жителів це перейменування поки ніяк не зачепить, адже там (на цій вулиці. - Ред.) ще ніхто не замешкав. Таким чином, (матеріальні. - Ред.) витрати будуть незначними", - йдеться в повідомленні пресслужби міськради Мюнхена.

Читайте також: США ухвалили, що Київ треба називати Kyiv

Водночас одна з бургомістерок міста Верена Дітль (Verena Dietl) наголосила: "Мюнхен має особливі відносини з українською столицею завдяки побратимству з Києвом. Для нас важливим є прояв солідарності (...). Задля цього з початку війни ми надіслали багато сигналів - один з них - називати місто так, як воно називається державною мовою".