 Крижане сяйво в китайському Харбіні (фото) | Музика й кіно, література й мистецтво з Німеччини | DW | 08.01.2021

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Культура й стиль життя

Крижане сяйво в китайському Харбіні (фото)

У китайському місті Харбін триває фестиваль крижаних скульптур, який щороку буквально заворожує відвідувачів. Аби створити цю крижану казку, митцям та їхнім помічникам довелося серйозно попрацювати не один тиждень.

  • Фестиваль крижаних скульптур у Харбіні

    Яскравий блиск фестивалю крижаних скульптур у Харбіні

    Крижане місто

    Щороку в Харбіні, що на північному сході Китаю, заново постає ціле місто із криги та снігу. Традиційно фестиваль крижаних скульптур відкривається 5 січня і триває цілий місяць. Звісно, якщо дозволяють погодні умови.

  • Фестиваль крижаних скульптур у Харбіні - останні приготування

    Яскравий блиск фестивалю крижаних скульптур у Харбіні

    Останні приготування

    Крижані блоки для скульптур та будівель вирізають за допомогою бензопил із крижаного покрову річки Сунгарі, яка тече через Харбін. Можна не хвилюватися, що річка не замерзне й митці залишаться без будматеріалу для своїх творінь. Узимку температура в Харбіні вночі опускається до мінус 40 градусів Цельсія. Мінус 10 вдень - це вже вважається тепло.

  • Фестиваль крижаних скульптур у Харбіні - ручна робота

    Яскравий блиск фестивалю крижаних скульптур у Харбіні

    Ручна робота

    Крижаний матеріал потрібно обробляти так само ретельно, як і звичайне каміння. Без ручної роботи тут не обійтися.

  • Фестиваль крижаних скульптур у Харбіні - вода замість цементу

    Яскравий блиск фестивалю крижаних скульптур у Харбіні

    Вода замість цементу

    Для того, аби величезні конструкції з льоду не розвалилися, крижані цеглини мають добре пасувати одна до одної. Замість цементного розчину використовується звичайнісінька вода. Важливо, аби вода заповнила всі - навіть найдрібніші - щілини між блоками.

  • Фестиваль крижаних скульптур у Харбіні - вхід на будмайданчик заборонено

    Яскравий блиск фестивалю крижаних скульптур у Харбіні

    Вхід на будмайданчик заборонено

    До зведення крижаних скульптур було залучено близько 12 тисяч працівників. Будівельні ліси, крани - усе, як на справжньому будівельному майданчику. Фестиваль крижаних скульптур у Харбіні вважається найбільшим у світі.

  • Фестиваль крижаних скульптур у Харбіні - фігура Будди

    Яскравий блиск фестивалю крижаних скульптур у Харбіні

    Тимчасове божество

    Цю фігуру Будди не змогли вивести з рівноваги навіть численні робітники, які до останнього працювали над удосконаленням скульптури. Але на цьому метушня й закінчилася. Цього року на фестивалі значно спокійніше: через пандемією COVID-19 у КНР запроваджені суворі в'їзні обмеження. Очікується, що відвідуватимуть дійство цьогоріч передусім жителі самого Китаю.

  • Фестиваль крижаних скульптур у Харбіні - робітники під час перерви

    Яскравий блиск фестивалю крижаних скульптур у Харбіні

    Заслужена перерва

    Тому, хто тяжко працює на 30-градусному морозі, апетиту не бракує. У пластикових наметах робітники, задіяні на підготовці фестивалю в Харбіні, могли не лише поїсти, а й трохи відігрітися.

  • Фестиваль крижаних скульптур у Харбіні - давня традиція

    Яскравий блиск фестивалю крижаних скульптур у Харбіні

    Давня традиція

    У такій формі фестиваль у Харбіні відбувається, починаючи від 1985 року. Зведення крижаних скульптур має в регіоні, однак, давню традицію, яка своїм корінням сягає ще в часи династії Цін (1636 - 1912).

  • Фестиваль крижаних скульптур у Харбіні - скульптура дракона

    Яскравий блиск фестивалю крижаних скульптур у Харбіні

    Крижане дихання дракона

    Дракон вважається чи не найголовнішим символом Китаю. Але цей дракон дихає не вогнем, а хіба що крижаним холодом. На загальній площі, що перевищує 80 футбольних майданчиків, відвідувачі знайдуть чимало цікавого, пов'язаного з історією та культурою Піднебесної.

  • Фестиваль крижаних скульптур у Харбіні - нічне сяйво

    Яскравий блиск фестивалю крижаних скульптур у Харбіні

    Нічне сяйво

    Коли заходить сонце, крижані скульптури занурюються у різнокольорове море вогнів. Щонайпізніше в цей момент втрачаєш зв'язок із реальністю. Складається враження, що переносишся у чудернацький світ фентезі.

  • Фестиваль крижаних скульптур у Харбіні - високі скульптури

    Яскравий блиск фестивалю крижаних скульптур у Харбіні

    Вище, швидше, холодніше

    Майстрам у Харбіні, здається, все під силу. У їхніх крижаних спорудах можна знайти віддзеркалення архітектурних стилів з усього світу. Деякі скульптури сягають 50 метрів заввишки.

  • Фестиваль крижаних скульптур у Харбіні - рік білого металевого бика

    Яскравий блиск фестивалю крижаних скульптур у Харбіні

    Завітати до Харбіна перед роком білого металевого бика

    Новорічні феєрверки вже відгриміли в усьому світі - хоча і в обмеженому обсязі. За китайським календарем Новий рік цього разу настане 12 лютого. Символ 2021 року - білий металевий бик. У час між Новим роком за грегоріанським календарем і китайським Новим роком чимало жителів Піднебесної залюбки подорожують. Відвідування фестивалю крижаних скульптур у Харбіні є для багатьох новорічною традицією.

    Автор: Фрідель Таубе


  • Фестиваль крижаних скульптур у Харбіні

    Яскравий блиск фестивалю крижаних скульптур у Харбіні

    Крижане місто

    Щороку в Харбіні, що на північному сході Китаю, заново постає ціле місто із криги та снігу. Традиційно фестиваль крижаних скульптур відкривається 5 січня і триває цілий місяць. Звісно, якщо дозволяють погодні умови.

  • Фестиваль крижаних скульптур у Харбіні - останні приготування

    Яскравий блиск фестивалю крижаних скульптур у Харбіні

    Останні приготування

    Крижані блоки для скульптур та будівель вирізають за допомогою бензопил із крижаного покрову річки Сунгарі, яка тече через Харбін. Можна не хвилюватися, що річка не замерзне й митці залишаться без будматеріалу для своїх творінь. Узимку температура в Харбіні вночі опускається до мінус 40 градусів Цельсія. Мінус 10 вдень - це вже вважається тепло.

  • Фестиваль крижаних скульптур у Харбіні - ручна робота

    Яскравий блиск фестивалю крижаних скульптур у Харбіні

    Ручна робота

    Крижаний матеріал потрібно обробляти так само ретельно, як і звичайне каміння. Без ручної роботи тут не обійтися.

  • Фестиваль крижаних скульптур у Харбіні - вода замість цементу

    Яскравий блиск фестивалю крижаних скульптур у Харбіні

    Вода замість цементу

    Для того, аби величезні конструкції з льоду не розвалилися, крижані цеглини мають добре пасувати одна до одної. Замість цементного розчину використовується звичайнісінька вода. Важливо, аби вода заповнила всі - навіть найдрібніші - щілини між блоками.

  • Фестиваль крижаних скульптур у Харбіні - вхід на будмайданчик заборонено

    Яскравий блиск фестивалю крижаних скульптур у Харбіні

    Вхід на будмайданчик заборонено

    До зведення крижаних скульптур було залучено близько 12 тисяч працівників. Будівельні ліси, крани - усе, як на справжньому будівельному майданчику. Фестиваль крижаних скульптур у Харбіні вважається найбільшим у світі.

  • Фестиваль крижаних скульптур у Харбіні - фігура Будди

    Яскравий блиск фестивалю крижаних скульптур у Харбіні

    Тимчасове божество

    Цю фігуру Будди не змогли вивести з рівноваги навіть численні робітники, які до останнього працювали над удосконаленням скульптури. Але на цьому метушня й закінчилася. Цього року на фестивалі значно спокійніше: через пандемією COVID-19 у КНР запроваджені суворі в'їзні обмеження. Очікується, що відвідуватимуть дійство цьогоріч передусім жителі самого Китаю.

  • Фестиваль крижаних скульптур у Харбіні - робітники під час перерви

    Яскравий блиск фестивалю крижаних скульптур у Харбіні

    Заслужена перерва

    Тому, хто тяжко працює на 30-градусному морозі, апетиту не бракує. У пластикових наметах робітники, задіяні на підготовці фестивалю в Харбіні, могли не лише поїсти, а й трохи відігрітися.

  • Фестиваль крижаних скульптур у Харбіні - давня традиція

    Яскравий блиск фестивалю крижаних скульптур у Харбіні

    Давня традиція

    У такій формі фестиваль у Харбіні відбувається, починаючи від 1985 року. Зведення крижаних скульптур має в регіоні, однак, давню традицію, яка своїм корінням сягає ще в часи династії Цін (1636 - 1912).

  • Фестиваль крижаних скульптур у Харбіні - скульптура дракона

    Яскравий блиск фестивалю крижаних скульптур у Харбіні

    Крижане дихання дракона

    Дракон вважається чи не найголовнішим символом Китаю. Але цей дракон дихає не вогнем, а хіба що крижаним холодом. На загальній площі, що перевищує 80 футбольних майданчиків, відвідувачі знайдуть чимало цікавого, пов'язаного з історією та культурою Піднебесної.

  • Фестиваль крижаних скульптур у Харбіні - нічне сяйво

    Яскравий блиск фестивалю крижаних скульптур у Харбіні

    Нічне сяйво

    Коли заходить сонце, крижані скульптури занурюються у різнокольорове море вогнів. Щонайпізніше в цей момент втрачаєш зв'язок із реальністю. Складається враження, що переносишся у чудернацький світ фентезі.

  • Фестиваль крижаних скульптур у Харбіні - високі скульптури

    Яскравий блиск фестивалю крижаних скульптур у Харбіні

    Вище, швидше, холодніше

    Майстрам у Харбіні, здається, все під силу. У їхніх крижаних спорудах можна знайти віддзеркалення архітектурних стилів з усього світу. Деякі скульптури сягають 50 метрів заввишки.

  • Фестиваль крижаних скульптур у Харбіні - рік білого металевого бика

    Яскравий блиск фестивалю крижаних скульптур у Харбіні

    Завітати до Харбіна перед роком білого металевого бика

    Новорічні феєрверки вже відгриміли в усьому світі - хоча і в обмеженому обсязі. За китайським календарем Новий рік цього разу настане 12 лютого. Символ 2021 року - білий металевий бик. У час між Новим роком за грегоріанським календарем і китайським Новим роком чимало жителів Піднебесної залюбки подорожують. Відвідування фестивалю крижаних скульптур у Харбіні є для багатьох новорічною традицією.

    Автор: Фрідель Таубе


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  • Усе починається з шестикутника

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    Усе починається з шестикутника

    Сніжинка починає рости з плаского шестикутного кристалу діаметром не більше 0,1 міліметра. Cвоєю довершеною формою сніжинка завдячує водневим зв'язкам між киснем однієї молекули води та воднем іншої.

  • Від кристалу до зірки

    Фотогалерея: Життєвий цикл сніжинок

    Від кристалу до зірки

    Що більше води намерзає на шестикутних кристалах, то швидше вони перетворюються на крижані зірки з розгалуженими кінчиками. Завдяки чому набувають неймовірно красивої форми у нескінченних варіаціях - залежно від температури, сили вітру та вологості у хмарині, в якій сніжинки формуються.

  • Різні види снігу

    Фотогалерея: Життєвий цикл сніжинок

    Різні види снігу

    Приблизно за годину сніжинка долітає зі своєї рідної хмарини до землі. Якщо температура вища за мінус 5 за Цельсієм та ще й висока вологість, сніжинки вийдуть великими. Якщо ж буде сухо, а температури дуже низькими як, наприклад, на Північному та Південному полюсах, тоді сніг часто падає у вигляді крижаних голок та пласких кристалів.

  • Сніговики проти лиж

    Фотогалерея: Життєвий цикл сніжинок

    Сніговики проти лиж

    Вологі та лапаті сніжинки утворюють сніг, з якого можна ліпити сніговиків і будувати крижані палаци. Маленькі ж сніжинки свідчать про нижчі температури. Земля покривається сухою сніговою порошею, по якій так добре їздити на лижах та сноубордах. Такий сніг довше лежить. Він є важливим для збереження глетчерів.

  • Минулорічний сніг

    Фотогалерея: Життєвий цикл сніжинок

    Минулорічний сніг

    Льодовики роками накопичують та пресують сніг. Сніжинки, які танули та знову замерзали, перетворюються на гранульовану кригу під назвою "фірн". Це слово походить із старонімецької мови та означає "старий". Мерехтливі льодовики з подекуди синім або зелених полиском стали віднедавна важливими індикаторами кліматичних змін.

  • Здається, вони білі

    Фотогалерея: Життєвий цикл сніжинок

    Здається, вони білі

    Білий "колір" снігу насправді є оптичною ілюзією: сніг утворюється з безбарвної води. Нас вводять в оману крижані кристали, поверхні яких мають різні форми й різний нахил. Вони віддзеркалюють сонячне світло. А сонячне світло видається білим, оскільки охоплює весь спектр кольорів.

  • Унікальні сніжинки

    Фотогалерея: Життєвий цикл сніжинок

    Унікальні сніжинки

    Незалежно від структури та хімічних особливостей, сніжинки зачаровують нас своєю красою та унікальністю - та, зрештою, своєю крихкістю, коли вони тануть і знову перетворюються на воду.

    Автор: Ганна Фукс, Юлія Куценко


Дивитись відео 03:41

Холодні та красиві: фестиваль крижаних скульптур у Брюгге

DW.COM

Яскравий блиск фестивалю крижаних скульптур у Харбіні

У китайському місті Харбін триває фестиваль крижаних скульптур, який щороку буквально заворожує відвідувачів. Аби створити цю крижану казку, митцям та їхнім помічникам довелося серйозно попрацювати не один тиждень.  

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