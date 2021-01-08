Крижане сяйво в китайському Харбіні (фото)

Фотогалерея: Життєвий цикл сніжинок

Різні види снігу

Приблизно за годину сніжинка долітає зі своєї рідної хмарини до землі. Якщо температура вища за мінус 5 за Цельсієм та ще й висока вологість, сніжинки вийдуть великими. Якщо ж буде сухо, а температури дуже низькими як, наприклад, на Північному та Південному полюсах, тоді сніг часто падає у вигляді крижаних голок та пласких кристалів.