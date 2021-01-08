Крижане сяйво в китайському Харбіні (фото)

У китайському місті Харбін триває фестиваль крижаних скульптур, який щороку буквально заворожує відвідувачів. Аби створити цю крижану казку, митцям та їхнім помічникам довелося серйозно попрацювати не один тиждень.
Яскравий блиск фестивалю крижаних скульптур у Харбіні
Крижане місто
Щороку в Харбіні, що на північному сході Китаю, заново постає ціле місто із криги та снігу. Традиційно фестиваль крижаних скульптур відкривається 5 січня і триває цілий місяць. Звісно, якщо дозволяють погодні умови.
Яскравий блиск фестивалю крижаних скульптур у Харбіні
Останні приготування
Крижані блоки для скульптур та будівель вирізають за допомогою бензопил із крижаного покрову річки Сунгарі, яка тече через Харбін. Можна не хвилюватися, що річка не замерзне й митці залишаться без будматеріалу для своїх творінь. Узимку температура в Харбіні вночі опускається до мінус 40 градусів Цельсія. Мінус 10 вдень - це вже вважається тепло.
Яскравий блиск фестивалю крижаних скульптур у Харбіні
Ручна робота
Крижаний матеріал потрібно обробляти так само ретельно, як і звичайне каміння. Без ручної роботи тут не обійтися.
Яскравий блиск фестивалю крижаних скульптур у Харбіні
Вода замість цементу
Для того, аби величезні конструкції з льоду не розвалилися, крижані цеглини мають добре пасувати одна до одної. Замість цементного розчину використовується звичайнісінька вода. Важливо, аби вода заповнила всі - навіть найдрібніші - щілини між блоками.
Яскравий блиск фестивалю крижаних скульптур у Харбіні
Вхід на будмайданчик заборонено
До зведення крижаних скульптур було залучено близько 12 тисяч працівників. Будівельні ліси, крани - усе, як на справжньому будівельному майданчику. Фестиваль крижаних скульптур у Харбіні вважається найбільшим у світі.
Яскравий блиск фестивалю крижаних скульптур у Харбіні
Тимчасове божество
Цю фігуру Будди не змогли вивести з рівноваги навіть численні робітники, які до останнього працювали над удосконаленням скульптури. Але на цьому метушня й закінчилася. Цього року на фестивалі значно спокійніше: через пандемією COVID-19 у КНР запроваджені суворі в'їзні обмеження. Очікується, що відвідуватимуть дійство цьогоріч передусім жителі самого Китаю.
Яскравий блиск фестивалю крижаних скульптур у Харбіні
Заслужена перерва
Тому, хто тяжко працює на 30-градусному морозі, апетиту не бракує. У пластикових наметах робітники, задіяні на підготовці фестивалю в Харбіні, могли не лише поїсти, а й трохи відігрітися.
Яскравий блиск фестивалю крижаних скульптур у Харбіні
Давня традиція
У такій формі фестиваль у Харбіні відбувається, починаючи від 1985 року. Зведення крижаних скульптур має в регіоні, однак, давню традицію, яка своїм корінням сягає ще в часи династії Цін (1636 - 1912).
Яскравий блиск фестивалю крижаних скульптур у Харбіні
Крижане дихання дракона
Дракон вважається чи не найголовнішим символом Китаю. Але цей дракон дихає не вогнем, а хіба що крижаним холодом. На загальній площі, що перевищує 80 футбольних майданчиків, відвідувачі знайдуть чимало цікавого, пов'язаного з історією та культурою Піднебесної.
Яскравий блиск фестивалю крижаних скульптур у Харбіні
Нічне сяйво
Коли заходить сонце, крижані скульптури занурюються у різнокольорове море вогнів. Щонайпізніше в цей момент втрачаєш зв'язок із реальністю. Складається враження, що переносишся у чудернацький світ фентезі.
Яскравий блиск фестивалю крижаних скульптур у Харбіні
Вище, швидше, холодніше
Майстрам у Харбіні, здається, все під силу. У їхніх крижаних спорудах можна знайти віддзеркалення архітектурних стилів з усього світу. Деякі скульптури сягають 50 метрів заввишки.
Яскравий блиск фестивалю крижаних скульптур у Харбіні
Завітати до Харбіна перед роком білого металевого бика
Новорічні феєрверки вже відгриміли в усьому світі - хоча і в обмеженому обсязі. За китайським календарем Новий рік цього разу настане 12 лютого. Символ 2021 року - білий металевий бик. У час між Новим роком за грегоріанським календарем і китайським Новим роком чимало жителів Піднебесної залюбки подорожують. Відвідування фестивалю крижаних скульптур у Харбіні є для багатьох новорічною традицією.
Автор: Фрідель Таубе
Яскравий блиск фестивалю крижаних скульптур у Харбіні
Крижане місто
Щороку в Харбіні, що на північному сході Китаю, заново постає ціле місто із криги та снігу. Традиційно фестиваль крижаних скульптур відкривається 5 січня і триває цілий місяць. Звісно, якщо дозволяють погодні умови.
Яскравий блиск фестивалю крижаних скульптур у Харбіні
Останні приготування
Крижані блоки для скульптур та будівель вирізають за допомогою бензопил із крижаного покрову річки Сунгарі, яка тече через Харбін. Можна не хвилюватися, що річка не замерзне й митці залишаться без будматеріалу для своїх творінь. Узимку температура в Харбіні вночі опускається до мінус 40 градусів Цельсія. Мінус 10 вдень - це вже вважається тепло.
Яскравий блиск фестивалю крижаних скульптур у Харбіні
Ручна робота
Крижаний матеріал потрібно обробляти так само ретельно, як і звичайне каміння. Без ручної роботи тут не обійтися.
Яскравий блиск фестивалю крижаних скульптур у Харбіні
Вода замість цементу
Для того, аби величезні конструкції з льоду не розвалилися, крижані цеглини мають добре пасувати одна до одної. Замість цементного розчину використовується звичайнісінька вода. Важливо, аби вода заповнила всі - навіть найдрібніші - щілини між блоками.
Яскравий блиск фестивалю крижаних скульптур у Харбіні
Вхід на будмайданчик заборонено
До зведення крижаних скульптур було залучено близько 12 тисяч працівників. Будівельні ліси, крани - усе, як на справжньому будівельному майданчику. Фестиваль крижаних скульптур у Харбіні вважається найбільшим у світі.
Яскравий блиск фестивалю крижаних скульптур у Харбіні
Тимчасове божество
Цю фігуру Будди не змогли вивести з рівноваги навіть численні робітники, які до останнього працювали над удосконаленням скульптури. Але на цьому метушня й закінчилася. Цього року на фестивалі значно спокійніше: через пандемією COVID-19 у КНР запроваджені суворі в'їзні обмеження. Очікується, що відвідуватимуть дійство цьогоріч передусім жителі самого Китаю.
Яскравий блиск фестивалю крижаних скульптур у Харбіні
Заслужена перерва
Тому, хто тяжко працює на 30-градусному морозі, апетиту не бракує. У пластикових наметах робітники, задіяні на підготовці фестивалю в Харбіні, могли не лише поїсти, а й трохи відігрітися.
Яскравий блиск фестивалю крижаних скульптур у Харбіні
Давня традиція
У такій формі фестиваль у Харбіні відбувається, починаючи від 1985 року. Зведення крижаних скульптур має в регіоні, однак, давню традицію, яка своїм корінням сягає ще в часи династії Цін (1636 - 1912).
Яскравий блиск фестивалю крижаних скульптур у Харбіні
Крижане дихання дракона
Дракон вважається чи не найголовнішим символом Китаю. Але цей дракон дихає не вогнем, а хіба що крижаним холодом. На загальній площі, що перевищує 80 футбольних майданчиків, відвідувачі знайдуть чимало цікавого, пов'язаного з історією та культурою Піднебесної.
Яскравий блиск фестивалю крижаних скульптур у Харбіні
Нічне сяйво
Коли заходить сонце, крижані скульптури занурюються у різнокольорове море вогнів. Щонайпізніше в цей момент втрачаєш зв'язок із реальністю. Складається враження, що переносишся у чудернацький світ фентезі.
Яскравий блиск фестивалю крижаних скульптур у Харбіні
Вище, швидше, холодніше
Майстрам у Харбіні, здається, все під силу. У їхніх крижаних спорудах можна знайти віддзеркалення архітектурних стилів з усього світу. Деякі скульптури сягають 50 метрів заввишки.
Яскравий блиск фестивалю крижаних скульптур у Харбіні
Завітати до Харбіна перед роком білого металевого бика
Новорічні феєрверки вже відгриміли в усьому світі - хоча і в обмеженому обсязі. За китайським календарем Новий рік цього разу настане 12 лютого. Символ 2021 року - білий металевий бик. У час між Новим роком за грегоріанським календарем і китайським Новим роком чимало жителів Піднебесної залюбки подорожують. Відвідування фестивалю крижаних скульптур у Харбіні є для багатьох новорічною традицією.
Автор: Фрідель Таубе
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Фотогалерея: Життєвий цикл сніжинок
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Фотогалерея: Життєвий цикл сніжинок
Сніговики проти лиж
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Фотогалерея: Життєвий цикл сніжинок
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Незалежно від структури та хімічних особливостей, сніжинки зачаровують нас своєю красою та унікальністю - та, зрештою, своєю крихкістю, коли вони тануть і знову перетворюються на воду.
Автор: Ганна Фукс, Юлія Куценко
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Холодні та красиві: фестиваль крижаних скульптур у Брюгге (21.12.2018)