 Кожна п′ята дитина в дитсадках ФРН не говорить німецькою вдома | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.09.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Кожна п'ята дитина в дитсадках ФРН не говорить німецькою вдома

Кожна п'ята дитина, що відвідує дитсадок у Німеччині, майже не говорить німецькою вдома. Йдеться про близько 675 тисяч дітей із 3,2 мільйона, які ходять у німецькі дитсадки.

Кожна п'ята дитина, що відвідує дитсадок у ФРН, не говорить німецькою вдома

Кожна п'ята дитина, що відвідує дитсадок у ФРН, не говорить німецькою вдома

Кожна п'ята дитина, яка відвідує дитячий садок у Німеччині, вдома переважно не говорить німецькою. Це близько 675 тисяч дітей із сімей, де не говорять німецькою, серед 3,2 мільйона дітей, які ходять у дитсадки. Відповідно, частка таких дітей складає 21,4 відсотка. Про це повідомляють видання медіагрупи Funke з посиланням на відповідь Федерального міністерства у справах сім'ї на запит Вільної демократичної партії.

Читайте також: П'ять років з біженцями: чи впоралася Німеччина з кризою 2015 року

У 2017 році частка таких дітей у дитсадках становила 18,7 відсотка, а у 2018 - 19,4 відсотка. Відповідно, частка таких дітей, які не говорять або майже не говорять німецькою мовою вдома, продовжує зростати.

У Вільній демократичній партії висловили занепокоєння з цього приводу і наголосили, що саме "мова вирішує, які шанси дитина матиме в житті". У політсилі наголосили, що уряд має виділяти більше грошей на дитячі садки з поглибленим вивченням німецької мови.

Читайте також: Як Німеччина бореться з кризою: 300 євро на дитину і зниження ПДВ

Наразі уряд Німеччини надає 25 тисяч євро на рік кожному дитсадку з поглибленим вивченням німецької мови. Планується, що наступного року вони отримають такий самий обсяг фінансування. У цьому разі він залишиться незмінним з 2016 року. У національному масштабі приблизно кожен десятий дитячий садок є так званим дитсадком з поглибленим вивченням німецької мови. 

Дивитись відео 01:27

Берлін скасував плату за дитсадки (01.08.2018)

Дивитись відео 01:31

Чому домашня шкільна освіта в Німеччині заборонена (09.04.2018)

Аудіо й відео до теми

Як українець без громадянства ФРН може потрапити в німецьку політику? - Відкривай Німеччину з Михайлом Малим (22.10.2019)  

Також за темою

Pressebild Kinder Verein Bunter Kreis

Як живуть родини з важкохворими дітьми та хто допомагає їм у Німеччині 15.07.2020

У чотирьох мільйонів дітей і підлітків у Німеччині є сестри чи брати з важкими або смертельними хворобами. Про них зняли документальний фільм.

DEutschland | Schulbeginn in Mecklenburg-Vorpommern

Відкриття шкіл на тлі пандемії: як це роблять у Німеччині 11.08.2020

Школи у ФРН мають знову запрацювати в нормальному режимі - попри збільшення кількості хворих на COVID-19. Але єдиних правил їх відкриття немає - кожна земля, а часом і окремі школи встановлюють свої приписи.

Symbolbild Impfung gegen Masern

У Німеччині батьки оскаржують обов'язкове щеплення дітей проти кору 01.03.2020

Позивачі не виступають проти щеплення в принципі, але наполягають на своєму праві самостійно приймати рішення. Вони вважають, що щеплення для прийому в садочок чи школу порушує фізичну недоторканність дітей.

Реклама

Докладно

Олексія Навального транспортують з Омська в Берлін, 22 серпня 2020 року

Розробник "Новачка" про отруєння Навального

Отруйну речовину дуже точно віддозували й підсипали Навальному в чай, вважає розробник отрути Володимир Углєв.  

Газогон Північний потік-2 прокладають дном Балтійського моря

Якщо "Північний потік-2" зупинять: які будуть наслідки?

Чого побоюється Меркель? Чого позбудеться ФРН? Хто ще постраждає, окрім "Газпрому", якщо зупинять "Північний потік-2"?  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  