Кожна п'ята дитина в дитсадках ФРН не говорить німецькою вдома

Кожна п'ята дитина, яка відвідує дитячий садок у Німеччині, вдома переважно не говорить німецькою. Це близько 675 тисяч дітей із сімей, де не говорять німецькою, серед 3,2 мільйона дітей, які ходять у дитсадки. Відповідно, частка таких дітей складає 21,4 відсотка. Про це повідомляють видання медіагрупи Funke з посиланням на відповідь Федерального міністерства у справах сім'ї на запит Вільної демократичної партії.

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У 2017 році частка таких дітей у дитсадках становила 18,7 відсотка, а у 2018 - 19,4 відсотка. Відповідно, частка таких дітей, які не говорять або майже не говорять німецькою мовою вдома, продовжує зростати.

У Вільній демократичній партії висловили занепокоєння з цього приводу і наголосили, що саме "мова вирішує, які шанси дитина матиме в житті". У політсилі наголосили, що уряд має виділяти більше грошей на дитячі садки з поглибленим вивченням німецької мови.

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Наразі уряд Німеччини надає 25 тисяч євро на рік кожному дитсадку з поглибленим вивченням німецької мови. Планується, що наступного року вони отримають такий самий обсяг фінансування. У цьому разі він залишиться незмінним з 2016 року. У національному масштабі приблизно кожен десятий дитячий садок є так званим дитсадком з поглибленим вивченням німецької мови.

Дивитись відео 01:27 Поділитись Берлін скасував плату за дитсадки (01.08.2018) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/32Pk2 Берлін скасував плату за дитсадки (01.08.2018)