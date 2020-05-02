 Коронавірус в Україні: 502 нових випадки за добу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.05.2020

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Новини

Коронавірус в Україні: 502 нових випадки за добу

Загалом в Україні станом на 3 травня зареєстровано 11913 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 288 - з летальними наслідками.

Ukraine | Symbolbild Coronakrise (Getty Images/AFP/S. Supinsky)

В Україні зареєстровано 11913 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 502 протягом останньої доби, повідомляє у неділю, 3 травня, Центр громадського здоров'я МОЗ України. Хворобу підтверджено у 829 дітей та 2325 медиків.

Найбільше випадків COVID-19 зафіксовано у Чернівецькій області - 1818, у місті Київ - 1511 та на Івано-Франківщині - 965. 

Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померли 288 людей, з них 18 медпрацівників. Серед померлих переважають особи віком від 50-ти років (86 відсотків), зазначають у ЦГЗ.

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На амбулаторному лікуванні в Україні перебувають 8,3 тисячі пацієнтів, з них 680 дітей та 1,9 тисячі медпрацівників. Загалом потребували госпіталізації 3,6 тисячі осіб, з них 149 дітей та 401 медик. Підключення до апарату штучної вентиляції легенів потребували 158 людей, зокрема одна дитина та 14 медиків.

У ЦГЗ інформують, що загалом 1547 пацієнтів вже одужали, з них 352 медпрацівники, - повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі. Усього в Україні досліджено 129,7 тисячі зразків методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР). 

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