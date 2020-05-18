Коронавірус: в одній з земель ФРН розпочалось очне навчання в школах

У школах федеральної землі Мекленбург-Передня Померанія у понеділок, 3 серпня, почався новий навчальний рік в умовах пандемії COVID-19. Це перша земля у Німеччині, де відновилося навчання після запровадження карантинних обмежень та завершення літніх канікул.

З огляду на те, що влада землі вирішила відмовитися від дистанційного навчання, школярі та вчителі мають дотримуватися певних обмежень для запобігання зараження коронавірусом. Так, і школярів, і вчителів, а також технічний персонал поділять на певні групи, які не мають перетинатись у приміщеннях. Також школярі мають використовувати маски, коли виходять у коридори та місця спільного користування.

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Втім, через те, що близько 400 вчителів через стан здоров'я залишаються вдома, деякі предмети викладатимуться дистанційно.

3 серпня також навчання в школах відновилося на деяких островах землі Шлезвіг-Гольштейн.

У четвер, 6 серпня, навчання почнеться у землі Гамбург. Вже відомо, що там також запроваджується правило обов'язкового використання масок школярами, вчителями і технічним персоналом. З наступного тижня очне навчання відновиться у землях Берлін, Бранденбург, Північний Рейн-Вестфалія і Шлезвіг-Гольштейн.