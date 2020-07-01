Коронавірус у ФРН: число смертей перевищило дев'ять тисяч

Число випадків зараження коронавірусом в Німеччині за минулу добу зросло на 446 до 195 674, повідомив Інститут імені Роберта Коха (RKI) у п'ятницю, 3 липня. Число смертей при цьому збільшилося на дев'ять до 9003.

При цьому близько 181 тисяч осіб з числа тих, що заразилися раніше, за оцінкою RKI, вже одужали - на 700 більше, ніж днем раніше. Індекс репродукції коронавірусу R становить 0,83 (напередодні - 0,86). Це означає, що наразі сто інфікованих заражають в середньому 83 здорових людей.

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Майже 11 мільйонів інфікованих коронавірусом у світі

За даними Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Хопкінса у США, загалом у світі від початку пандемії COVID-19 заразилися 10,9 мільйона осіб, з яких одужали 5,7 мільйона. Найбільше число заражень зафіксовано у США - 2,8 мільйона.

