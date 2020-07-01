 Коронавірус у ФРН: число смертей перевищило дев′ять тисяч | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.07.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Коронавірус у ФРН: число смертей перевищило дев'ять тисяч

Водночас 181 тисяча людей з числа тих, хто заразився коронавірусом в Німеччині, одужали, повідомляє Інститут імені Роберта Коха.

Тим часом темпи поширення коронавірусу у Німеччині продовжують зменшуватися

Тим часом темпи поширення коронавірусу у Німеччині продовжують зменшуватися

Число випадків зараження коронавірусом в Німеччині за минулу добу зросло на 446 до 195 674, повідомив Інститут імені Роберта Коха (RKI) у п'ятницю, 3 липня. Число смертей при цьому збільшилося на дев'ять до 9003.

При цьому близько 181 тисяч осіб з числа тих, що заразилися раніше, за оцінкою RKI, вже одужали - на 700 більше, ніж днем раніше. Індекс репродукції коронавірусу R становить 0,83 (напередодні - 0,86). Це означає, що наразі сто інфікованих заражають в середньому 83 здорових людей.

Читайте також: Уряд Баварії запропонує тест на коронавірус усім жителям землі

Майже 11 мільйонів інфікованих коронавірусом у світі

За даними Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Хопкінса у США, загалом у світі від початку пандемії COVID-19 заразилися 10,9 мільйона осіб, з яких одужали 5,7 мільйона. Найбільше число заражень зафіксовано у США - 2,8 мільйона.

Дивитись відео 01:03

Тест на COVID-19 у німецькому аеропорту (01.07.2020)

 

Також за темою

EU-Ratsgebäude in Brüssel

Німеччина розпочала головування у Раді ЄС. Пріоритет - коронавірус 01.07.2020

З 1 липня ФРН очолить Раду Європейського Союзу на найближчі пів року. Пріоритетом Берліна буде подолання наслідків кризи, яку спричинила пандемія COVID-19.

Coronavirus - Verl - Ausbruch bei Tönnies

У ФРН знову різко підвищили коефіцієнт зараження коронавірусом 21.06.2020

Інститут імені Роберта Коха зафіксував у Німеччині різке зростання коефіцієнта зараження коронавірусом до 2,88. Це на 60 відсотків більше, ніж напередодні.

Start der Studie Corona-Monitoring lokal

У ФРН різко зріс коефіцієнт зараження коронавірусом 20.06.2020

Інститут імені Роберта Коха зафіксував у Німеччині різке зростання коефіцієнта зараження коронавірусом до 1,79. Вважається, що для того, щоб стримати поширення COVID-19, потрібно, щоб коефіцієнт не перевищував 1.

Реклама

Докладно

Німецький спецпідрозділ KSK розформують?

Німецький спецпідрозділ KSK розформують?

Гучний скандал в армії ФРН. Міністерка оборони починає радикальну реформу у відбірних частинах.  

Ukraine Yakiv Smoliy, neuer Leiter der Nationalbank (picture-alliance/dpa/Tass/P. Sivkov)

Відставка Смолія: реакція з Берліна (відео)

Відставка глави Нацбанку Якова Смолія здивувала багатьох, у тому числі німецьких експертів.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  