Коментар: У Росії гомофобія допомагає закликати до участі в референдумі

Хлопчик Петя - важлива особа. Петя - герой. Петя має допомогти Володимиру Путіну залишитися при владі. Йдеться саме про це - і не менше. Але Петя ще дитина. Мале дитя, якому відводиться головна роль в одному з гомофобних відео, що тепер жваво обговорюється в Росії. Декому цей ролик видається досить кумедним, іншим - дурнуватим. А третім взагалі не до сміху.

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Сюжет простий: вихованець дитячого будинку Петя з хвилюванням та радістю виглядає на свою нову маму на порозі дитячого будинку. Але замість жінки, надворі на дитину чекає намазюканий до потворності кумедний гей. Петі стає сумно. У цей час за кадром лунає запитання: "Чи будете ви голосувати за таку Росію? Обирайте майбутнє країни й голосуйте за зміни до конституції!" Ці слова можна зрозуміти й навпаки: якщо ви зараз не проголосуєте за зміни до основного закону, то незабаром геї в Росії зможуть усиновляти дітей. Тоді бідні такі дітлахи, як Петя!

Юрій Решето, кореспондент DW у Москві

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Йдеться про тривалість президентства Путіна

Згоден, це не єдиний рекламний ролик до загальнонаціонального референдуму, який тепер циркулює в російських ЗМІ. Але саме цей ролик особливо сильно поляризується. Саме за допомогою гомофобної пропаганди інформаційної агенції "ФАН" і медіагрупи "Патріот" росіян закликають визначитися з подальшим курсом своєї країни. Ідеться про далекосяжні конституційні реформи, що, приміром, дають президенту Володимиру Путіну можливість знову балотуватися на наступних виборах. А ще, про те, що шлюб між чоловіком і жінкою - єдина законна підстава для здорової російської родини. На відміну від ситуації в західноєвропейських державах, де гомосексуалам тепер дозволено вступати в шлюб і ці шлюби значною мірою юридично прирівнюються до гетеросексуальних шлюбів.

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Тому замість толерантної, відкритої для всіх Росії, рекламується відстала, антиєвропейська Росія, де панує гомофобія. І нічого нового тут немає. З 2013 року в Росії діє так званий антигеївський закон. Ним забороняється будь-яка можлива "пропаганда гомосексуалізму". Приміром, цей закон передбачає покарання для тих, хто позитивно відгукується про гомосексуалів і лесбійок в присутності неповнолітніх. Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) ще 2017 року ухвалив, що через цей закон гомофобія в Росії підтримується на державному рівні.

Заради іншої Росії майбутнього

Але навіть у сьогоднішній Росії є люди, які думають інакше. Під хештегом #DaVyberu, що означає "Так, я оберу", в соціальних мережах розгорнувся протест проти гомофобного відео. З малюнками й мультфільмами, які зображують щасливого Петю з двома батьками-чоловіками й рекламою іншої Росії майбутнього. Попри патріотичне скандальне відео і горезвісний антигеївський закон. Хоч якась, але втіха для гомосексуалів, які так і залишаються беззахисними в цій країні.

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Дивитись відео 03:47 Поділитись #LocalHeroes: гомофобія та дискримінація ЛГБТ - як з цим боротися? (14.06.2018) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/2zW7X #LocalHeroes: гомофобія та дискримінація ЛГБТ - як з цим боротися? (14.06.2018)