Колонка Залужного: експерти про загрозу позиційної війни

Ірина Ухіна

02.11.2023 2 листопада 2023 р.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний видав серію публікацій для видання The Economist, де розповів про помилки під час планування контрнаступу українських військ, загрозу позиційної війни та що потрібно для того, щоб її виграти.