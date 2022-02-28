Колонка Залужного: експерти про загрозу позиційної війни

КонфліктиУкраїнаКолонка Залужного: експерти про загрозу позиційної війни To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 videoКонфліктиУкраїнаІрина Ухіна02.11.20232 листопада 2023 р.Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний видав серію публікацій для видання The Economist, де розповів про помилки під час планування контрнаступу українських військ, загрозу позиційної війни та що потрібно для того, щоб її виграти. https://p.dw.com/p/4YLIuРеклама