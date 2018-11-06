Колишні республіканці та демократи у США створюють третю велику партію

У США оголосять про створення третьої великої політичної партії під назвою "Вперед" ("Forward"), повідомляє у четвер, 28 липня, Reuters із посиланням на засновників політсили, серед яких відомі республіканці та демократи. У такий спосіб історично сформована двопартійна система США може змінитися.

За словами джерел агенції, нова політична сила поки що не має конкретного порядку денного, але планує утвердитися як центристська партія.

"Як ми збираємося розв'язувати великі проблеми, які стоять перед Америкою? Ані вліво, не вправо. Вперед", - повідомили політики. Основними пунктами партійної програми є "відродження справедливої ​​економіки, що процвітає", а також "більше можливостей вибору для американців, більше довіри до функціонуючого уряду і більше можливостей заявити свою думку про наше майбутнє", зазначає Reuters.

Нова партія хоче зареєструватися в усіх штатах до кінця 2024

Партія базується на об'єднанні трьох організацій. Перша з них - рух Renew America Movement, створений 2021 року колишніми республіканцями з адміністрацій Рональда Рейгана, Джорджа Буша-старшого, Джорджа Буша-молодшого та Дональда Трампа.

Другим учасником є ​​первісна партія "Вперед" (Forward Party) колишнього демократичного кандидата у президенти США Ендрю Янга. Крім того, у новій політичній силі бере участь рух Serve America Movement - ​​група колишніх республіканців, демократів та незалежних політиків, наближених до колишнього конгресмена-республіканця Девіда Джоллі.

Засновники нової партії мають намір до кінця 2023 року домогтися її реєстрації та надання доступу до виборів у 30 штатах, а до кінця 2024 року - у всіх 50 штатах.

Двопартійна система із середини XIX століття

З середини XIX століття у політичному житті США мають значення фактично лише дві великі партії - Демократична і Республіканська, решті політичних сил вдається значно вплинути на перебіг політичного життя лише в небагатьох випадках. Один із них стався у 2000 році, коли Ральф Нейдер брав участь у президентських виборах як кандидат партії "Зелених" і отримав три мільйони голосів (2,74 відсотка). Вважається, що віддані за нього голоси сприяли перемозі кандидата республіканців Джорджа Буша.

До того ж проведене у 2021 році опитування інституту Gallup свідчить про те, що рекордна кількість - близько двох третин американців - вважають за необхідну наявність третьої великої партії в країні.