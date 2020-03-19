Князь Монако Альбер ІІ інфікувався коронавірусом

У князя Монако Альбера ІІ виявили коронавірус, повідомила у четвер, 19 березня, його пресслужба. Він став першим главою держави, в якого офіційно виявили захворювання, передає агенція AP.

Зазначається, що стан здоров'я князя наразі не викликає занепокоєння. Він продовжує працювати зі своїх приватних апартаментів.

Про інфікування Альбера ІІ стало відомо через три дні після того, як SARS-CoV-2 виявили у прем'єра Монако Сержа Теля. Через пандемію коронавірусу в Монако оголосили, що з опівночі 21 березня для відвідування будуть зачинені усі громадські місця, включно з казино.

Раніше коронавірус було виявлено в офіційного представника Європейського Союзу на переговорах з Великобританією Мішеля Барньє. На карантині разом з дружиною, яка захворіла на коронавірус, також перебуває прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо. Також були заражені члени урядів Великобританії, Франції, Ірану, Марокко, Норвегії, Польщі та Іспанії.

Американський актор Том Генкс та його дружина Ріта Вілсон, в яких було виявлено вірус, вже вийшли з лікарні та перебувають вдома на карантині. Британський актор Ідріс Ельба повідомив про позитивний результат тесту на коронавірус 16 березня і пішов у самоізоляцію.

Інфікування коронавірусом SARS-CoV-2 виявили і у півзахисника туринського футбольного клубу "Ювентус" та збірної Франції Блеза Матюїді. Також захворів захисник "Ювентуса" Даниэль Ругані.

Раніше також повідомлялось про інфікування президента США Дональда Трампа та президента Бразилії Жаїра Болсонару. Однако вони зробили тести та спростували наявність в них коронавірусу.