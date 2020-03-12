Президент Бразилії спростував повідомлення про зараження коронавірусом

Президент Бразилії Жаїр Болсонару заявив у п'ятницю, 13 березня, що результат його тесту на новий коронавірус SARS-CoV-2 - негативний.

"Госпіталь збройних сил і діагностична лабораторія "Сабін" засвідчили негативний результат тесту на COVID-19 для президента Жаїра Болсонару",- йдеться в повідомленні на його сторінці в соціальній мережі Facebook, цитує агенція новин AFP.

Раніше ЗМІ із посиланням на джерела в адміністрації президента Бразилії повідомили про позитивний результат тесту на коронавірус. Цю інформацію згодом у соцмережі Twitter спростував син президента Едуарду Болсонару, назвавши повідомлення "фейковими новинами"."

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Напередодні зараження коронавірусом підтвердилося в співробітника Болсонару, що відповідає в його адміністрації за комунікації. Він супроводжував Болсонару у поїздці до США, де зустрічався з президентом США Дональдом Трампом і віцепрезидентом США Майком Пенсом.

У Білому домі, проте, заявили напередодні, що Трамп та Пенс не проходитимуть тест на коронавірус, оскільки в них не було тісного контакту із зараженим бразильцем. Також Трамп напередодні заявив, що його не турбує інформація про те, що один із членів бразильської делегації заражений коронавірусом.