 Кішка, яка подорожує світом на мотоциклі (05.11.2021) | Усі сюжети | DW | 05.11.2021

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Кішка, яка подорожує світом на мотоциклі (05.11.2021)

Моґлі - не зовсім звичайна кішка. Вона подорожує на мотоциклі зі своїм власником Мартіном. В дорозі вони вже чотири роки. Дивіться самі!

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