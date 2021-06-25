Кішка, яка подорожує світом на мотоциклі (05.11.2021)

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Моґлі - не зовсім звичайна кішка. Вона подорожує на мотоциклі зі своїм власником Мартіном. В дорозі вони вже чотири роки. Дивіться самі!
Вже з 8 травня в Греції відкриють приватні пляжі, а з 14 травня для відвідувачів відкриються музеї. 15 травня в цій середземноморській країні відкривається туристичний сезон.
Наближається літо і вже другий сезон відпусток "у тіні" коронавірусу. Багато хто сподівається пошвидше вакцинуватися, щоби скористатися перевагами подорожей. Докладніше - в огляді DW.
Через карантинні обмеження українці рідше стали їздити за кордон. Багато туристів, які до пандемії мандрували в інші країни, обрали подорожі Україною. Чи підштовхнула така ситуація розвиток внутрішнього туризму?
Починаючи з 27 січня й до 1 березня для всіх жителів Бельгії діятиме заборона виїжджати на відпочинок за кордон. Уряд країни пояснює цей крок намірами запобігти потраплянню в Бельгію нових мутацій коронавірусу.
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