  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
Битва за Бахмут

"Київський діалог"

Тема

Київський діалог - німецько-українська ініціатива, спрямована на "підтримку локальних ініціатив".

Пропустити розділ Докладно

Докладно

Російський військовий у Балаклаві, березень 2014 року

Порушення прав людини в анексованому Криму: вихід є?

Порушення прав людини в анексованому Криму: вихід є?

Які механізми впливу на ситуацію з правами людини у Криму має Київ та міжнародні партнери? Оцінки експертів і політиків.
Політика17 червня 2021 р.
Ukraine "Kiewer Dialog"-Forum

Децентралізація у форматі Open Space

Децентралізація у форматі Open Space

На конференції у Києві українські муніципальні управлінці обмінюються досвідом залучення громади до самоврядування.
Суспільство28 жовтня 2017 р.
Нова поліція в Україні

"Київський діалог" у Берліні: "марсіани", реформи й корупція

"Київський діалог" у Берліні: "марсіани", реформи й корупція

У Німеччині з'явилася певна "українська втома", розчарування новою владою, заявили на конференції в Берліні.
Політика22 червня 2016 р.
На конференції "Київський діалог" у Фонді Белля в Берліні

"Київський діалог": про що дискутували в Берліні

"Київський діалог": про що дискутували в Берліні

Учасники конференції в Берліні обговорюють нинішню політику Росії та належну реакцію Заходу на неї.
21 червня 2016 р.

Непрозора реформа Конституції

Непрозора реформа Конституції

Учасники українсько-німецького форуму "Київський діалог" розкритикували зміни до Конституції.
14 жовтня 2015 р.
На конференції "Київський діалог"

"Київський діалог": рекомендації українській владі

"Київський діалог": рекомендації українській владі

Права людини, реформи, проблема Криму і війна на Донбасі - головні теми українсько-німецької конференції.
13 жовтня 2015 р.
Показати більше