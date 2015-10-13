You need to enable JavaScript to run this app.
Перейти до змісту
Перейти до головного меню
Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
Регіони
Україна
Німеччина
Європа
Теми
Права людини
Геополітика
Екологія
Рубрики
Політика й економіка
Культура й стиль життя
Останні відео
У фокусі
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
Битва за Бахмут
"Київський діалог"
Тема
Київський діалог - німецько-українська ініціатива, спрямована на "підтримку локальних ініціатив".
Пропустити розділ Докладно
Докладно
Порушення прав людини в анексованому Криму: вихід є?
Порушення прав людини в анексованому Криму: вихід є?
Які механізми впливу на ситуацію з правами людини у Криму має Київ та міжнародні партнери? Оцінки експертів і політиків.
Політика
17.06.2021
17 червня 2021 р.
Децентралізація у форматі Open Space
Децентралізація у форматі Open Space
На конференції у Києві українські муніципальні управлінці обмінюються досвідом залучення громади до самоврядування.
Суспільство
28.10.2017
28 жовтня 2017 р.
"Київський діалог" у Берліні: "марсіани", реформи й корупція
"Київський діалог" у Берліні: "марсіани", реформи й корупція
У Німеччині з'явилася певна "українська втома", розчарування новою владою, заявили на конференції в Берліні.
Політика
22.06.2016
22 червня 2016 р.
"Київський діалог": про що дискутували в Берліні
"Київський діалог": про що дискутували в Берліні
Учасники конференції в Берліні обговорюють нинішню політику Росії та належну реакцію Заходу на неї.
21.06.2016
21 червня 2016 р.
Непрозора реформа Конституції
Непрозора реформа Конституції
Учасники українсько-німецького форуму "Київський діалог" розкритикували зміни до Конституції.
14.10.2015
14 жовтня 2015 р.
"Київський діалог": рекомендації українській владі
"Київський діалог": рекомендації українській владі
Права людини, реформи, проблема Криму і війна на Донбасі - головні теми українсько-німецької конференції.
13.10.2015
13 жовтня 2015 р.
Показати більше
Реклама