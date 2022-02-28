Хода за мир замість карнавалу (фото)

Кельн • Німецьке місто Кельн на Рейні славиться своєю гостинністю, готичним собором та карнавалом. З року в рік кульмінаційний момент карнавалу - це багатоденні вуличні гуляння з веселою барвистою ходою та переповненими пивними. Головне дійство припадає на так званий "шалений понеділок" (Rosenmontag) - понеділок перед початком Великого посту. Цього разу - 28 лютого. Однак у 2022 році у понеділок у Кельні замість карнавалу відбулась багатотисячна демонстрація за мир.

Антивоєнна хода в Кельні. Фотографії

Хода в Кельні, 28 лютого 2022 року

Голуб миру пронизаний російським флагштоком

Перероблене з використанням назви карнавалу на кельнському діалекті антивоєнне гасло часів американської війни у В'єтнамі "Make love, not war" ("Кохайтеся, а не воюйте")

Члени одного з традиційних карнавальних товариств Кельна та інші учасники акції

Серце в кольорах українського прапора на захисній масці та карнавальний ніс

"Путін намагається відновити радянську імперію". Сатирична композиція в Кельні

Обов'язкова частина карнавальної програми у понеділок - вози із сатиричними композиціями з пап'є-маше. Композиції відображають актуальний стан справ у німецькій та міжнародній політиці.

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