 Хода за мир замість карнавалу (фото) | Музика й кіно, література й мистецтво з Німеччини | DW | 28.02.2022

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Культура й стиль життя

Хода за мир замість карнавалу (фото)

Німецьке місто Кельн славиться своїм карнавалом. Головне дійство щорічно відбувається в понеділок перед початком Великого посту. Але в 2022 році в Кельні замість карнавалу пройшла багатотисячна демонстрація за мир.

Хода за мир замість карнавалу (фото)

Кельн • Німецьке місто Кельн на Рейні славиться своєю гостинністю, готичним собором та карнавалом. З року в рік кульмінаційний момент карнавалу - це багатоденні вуличні гуляння з веселою барвистою ходою та переповненими пивними. Головне дійство припадає на так званий "шалений понеділок" (Rosenmontag) - понеділок перед початком Великого посту. Цього разу - 28 лютого. Однак у 2022 році у понеділок у Кельні замість карнавалу відбулась багатотисячна демонстрація за мир.

Антивоєнна хода в Кельні. Фотографії

Хода в Кельні, 28 лютого 2022 року

Хода в Кельні, 28 лютого 2022 року

Зупиніть Путіна

"Зупиніть Путіна"

Голуб миру пронизаний російським флагштоком

Голуб миру пронизаний російським флагштоком

Перероблене з використанням назви карнавалу на кельнському діалекті антивоєнне гасло часів американської війни у В'єтнамі Make love, not war (Кохайтеся, а не воюйте)

Перероблене з використанням назви карнавалу на кельнському діалекті антивоєнне гасло часів американської війни у В'єтнамі "Make love, not war" ("Кохайтеся, а не воюйте")

Члени одного з традиційних карнавальних товариств Кельна та інші учасники акції

Члени одного з традиційних карнавальних товариств Кельна та інші учасники акції

Серце в кольорах українського прапора на захисній масці та карнавальний ніс

Серце в кольорах українського прапора на захисній масці та карнавальний ніс

Путін намагається відновити радянську імперію. Сатирична композиція в Кельні

"Путін намагається відновити радянську імперію". Сатирична композиція в Кельні

Обов'язкова частина карнавальної програми у понеділок - вози із сатиричними композиціями з пап'є-маше. Композиції відображають актуальний стан справ у німецькій та міжнародній політиці.

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    Автор: Микола Пермяков


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