Кемаль Кутан - німецько-турецький підприємець, громадський активіст. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Кемаль Кутан".

Кемаль Кутан, громадянин Німеччини та Туреччини, був у липні 2017 року затриманий правоохоронцями в Києві за лінією Інтерполу на вимогу Туреччини. У Туреччині Кутан працював журналістом і був активним членом турецької комуністичної партії TKP/ML. Міністерство закордонних справ ФРН підключилось до справи з метою повернути Кемаля Кутана до Німеччини, де чоловік має малий бізнес. Через сім місяців Кемалю Кутану було дозволено виїхати з України в напрямку Німеччини. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.