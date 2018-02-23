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Кемаль Кутан

Кемаль Кутан - німецько-турецький підприємець, громадський активіст. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Кемаль Кутан".

Кемаль Кутан, громадянин Німеччини та Туреччини, був у липні 2017 року затриманий правоохоронцями в Києві за лінією Інтерполу на вимогу Туреччини. У Туреччині Кутан працював журналістом і був активним членом турецької комуністичної партії TKP/ML. Міністерство закордонних справ ФРН підключилось до справи з метою повернути Кемаля Кутана до Німеччини, де чоловік має малий бізнес. Через сім місяців Кемалю Кутану було дозволено виїхати з України в напрямку Німеччини. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Затриманий в Києві громадянин Німеччини повернувся до Кельна

Затриманий в Києві громадянин Німеччини повернувся до Кельна 23.02.2018

Затриманий у Києві в липні 2017 року на вимогу Туреччини Кемаль Кутан після багатомісячного перебування на території України повернувся до Німеччини.

Соратники Меркель вимагають не допустити видачі Україною Кемаля К. Туреччині

Соратники Меркель вимагають не допустити видачі Україною Кемаля К. Туреччині 21.10.2017

З огляду на долю затриманих в Туреччині громадян ФРН союзники канцлерки Анґели Меркель закликають Берлін активніше протистояти можливій видачі Україною Кемаля К. турецьким органам юстиції.
Затриманий в Києві німець Кемаль Кутан: Ердогану треба вбити таких, як я

Затриманий в Києві німець Кемаль Кутан: Ердогану треба вбити таких, як я 20.10.2017

Громадянин Німеччини Кемаль Кутан був затриманий у Києві на вимогу Туреччини, проте за кілька днів випущений на свободу. В інтерв'ю DW він розповів, чому турецька влада хоче його видачі.

Берлін прагне якнайшвидшого рішення щодо затриманого в Україні німця

Берлін прагне якнайшвидшого рішення щодо затриманого в Україні німця 18.10.2017

У МЗС Німеччини прагнуть уможливити якнайшвидше повернення затриманого в Україні громадянина ФРН Кемаля К. Німецькі дипломати намагаються вплинути з цією метою на українські органи влади.
Затриманий в Києві громадянин ФРН перебуває на волі - адвокат

Затриманий в Києві громадянин ФРН перебуває на волі - адвокат 18.10.2017

Громадянин ФРН Кемаль К., якого у липні цього року затримали у Києві за запитом Туреччини за лінією Інтерполу, перебуває на волі і чекає на завершення екстрадиційної перевірки, повідомив його адвокат Дмитро Моргун.

Українське бюро Інтерполу підтвердило затримання громадянина ФРН в Україні

Українське бюро Інтерполу підтвердило затримання громадянина ФРН в Україні 18.10.2017

Як повідомило Українське бюро Інтерполу, жителя Кельна затримали в Україні в липні 2017 року за виданим Туреччиною "червоним повідомлення" Інтерполу. У ФРН його попереджали не виїжджати за кордон.