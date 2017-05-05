You need to enable JavaScript to run this app.
Перейти до змісту
Перейти до головного меню
Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
Регіони
Україна
Німеччина
Європа
Теми
Права людини
Геополітика
Екологія
Рубрики
Політика й економіка
Культура й стиль життя
Останні відео
У фокусі
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
Ізраїльсько-палестинський конфлікт
Кястутіс Ланчінскас
Тема
Кястутіс Ланчінскас - литовський політик, колишній голова Консультативної місії ЄС в Україні.
Пропустити розділ Докладно
Докладно
Голова EUAM: Корупційні справи зупиняються в судах
Голова EUAM: Корупційні справи зупиняються в судах
Які реформи правоохоронної системи вдалися Україні, а які - ні, розповів в інтерв'ю DW голова EUAM Кястутіс Ланчінскас.
Політика
26.07.2017
26 липня 2017 р.
EUAM витратить два мільйони євро на органи безпеки України
EUAM витратить два мільйони євро на органи безпеки України
Загалом Консультативна місія ЄС в Україні затвердила 45 проектів на 2017 рік.
Політика
26.07.2017
26 липня 2017 р.
3 запитання, 3 відповіді: ЄС про реформу силовиків (відео)
3 запитання, 3 відповіді: ЄС про реформу силовиків (відео)
Інтерв’ю DW голови Консультативної місії ЄС, яка допомагає Києву реформувати сектор цивільної безпеки.
Політика
24.07.2017
24 липня 2017 р.
Місія ЄС про реформування силових структур в Україні (24.07.2017)
Місія ЄС про реформування силових структур в Україні (24.07.2017)
Консультативна місія ЄС допомагає Україні реформувати сектор цивільної безпеки три роки поспіль. Голова місії Кястутіс Ланчінскас розповів про успіхи та недоліки реформ в інтерв’ю DW.
Політика
24.07.2017
24 липня 2017 р.
02:22 хв.
В чому найважче переконати українського поліцейського
В чому найважче переконати українського поліцейського
Як сприймають в Україні європейські моделі роботи поліції, в інтерв’ю DW розповів голова КМЄС Кястутіс Ланчінскас.
Суспільство
05.05.2017
5 травня 2017 р.
Реклама