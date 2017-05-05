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Кястутіс Ланчінскас

Тема

Кястутіс Ланчінскас - литовський політик, колишній голова Консультативної місії ЄС в Україні.

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Докладно

Кястутіс Ланчінскас задоволений роботою патрульної поліції

Голова EUAM: Корупційні справи зупиняються в судах

Голова EUAM: Корупційні справи зупиняються в судах

Які реформи правоохоронної системи вдалися Україні, а які - ні, розповів в інтерв'ю DW голова EUAM Кястутіс Ланчінскас.
Політика26 липня 2017 р.
Українські правоохоронці отримають від місії ЄС додаткові автомобілі

EUAM витратить два мільйони євро на органи безпеки України

EUAM витратить два мільйони євро на органи безпеки України

Загалом Консультативна місія ЄС в Україні затвердила 45 проектів на 2017 рік.
Політика26 липня 2017 р.
Polizei Ukraine

3 запитання, 3 відповіді: ЄС про реформу силовиків (відео)

3 запитання, 3 відповіді: ЄС про реформу силовиків (відео)

Інтерв’ю DW голови Консультативної місії ЄС, яка допомагає Києву реформувати сектор цивільної безпеки.
Політика24 липня 2017 р.
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Місія ЄС про реформування силових структур в Україні (24.07.2017)

Місія ЄС про реформування силових структур в Україні (24.07.2017)

Консультативна місія ЄС допомагає Україні реформувати сектор цивільної безпеки три роки поспіль. Голова місії Кястутіс Ланчінскас розповів про успіхи та недоліки реформ в інтерв’ю DW.
Політика24 липня 2017 р.02:22 хв.
Кястутіс Ланчінскас задоволений роботою патрульної поліції

В чому найважче переконати українського поліцейського

В чому найважче переконати українського поліцейського

Як сприймають в Україні європейські моделі роботи поліції, в інтерв’ю DW розповів голова КМЄС Кястутіс Ланчінскас.
Суспільство5 травня 2017 р.