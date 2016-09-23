Канцлерка ФРН закликала ООН до єдності та змін

Канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel) в понеділок, 21 вересня, виступила з відеозверненням з нагоди 75-ї річниці ООН. Очільниця німецького уряду зокрема зауважила брак командного духу в організації. ООН часто не встигає за своїми ідеалами, оскільки інтереси окремих членів заважають працювати належним чином впорядкованій системі, заявила Меркель.

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Водночас канцлерка ФРН назвала помилковою позицію тих, хто вважає, що самотужки їм вдасться впоратися з викликами. За її словами, і благополуччя, і страждання стосуються всіх. Крім того, глобальні проблеми вимагають розуміння й співпраці на всіх рівнях, підкреслила Меркель, наводячи як приклад пандемію COVID-19.

Заклик до реформи Ради Безпеки ООН

Меркель також засудила занадто часте застосування вето в Раді Безпеки (РБ) ООН й наголосила на необхідності реформи цього органу. "Занадто часто Раду Безпеки ООН блокують, коли на часі чіткі рішення. Нам потрібні реформи",- наголосила канцлерка ФРН.

За словами Меркель, Організація Об'єднаних Націй повинна розвиватися так, щоб буди в змозі впоратися з викликами XXI століття. А Німеччина готова й далі нести відповідальність і в розширеному форматі Ради Безпеки, зазначила канцлерка.

Як повідомлялося, Німеччина не вперше наполягає на докорінних реформах ООН.

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Нагадаємо, РБ ООН складається з 15 членів - п'яти постійних (Китай, Росія, Великобританія, США, Франція) і десяти непостійних, які обираються на два роки. З 2019 року Німеччина знову входить в число непостійних членів.

Статут ООН підписано в Сан-Франциско 26 червня 1945 року і він набув чинності 24 жовтня того ж року. Натепер в організацію входять 193 держави.