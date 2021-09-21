Канада: партія Джастіна Трюдо перемогла на виборах, але не отримала більшість

Ліберальна партія Канади (ЛПК), очолювана прем'єр-міністром Джастіном Трюдо, перемогла на позачергових парламентських виборах, які відбулися у країні в понеділок, 20 вересня.

Згідно з попередніми результатами голосування, ліберали отримують 158 місць у парламенті з загальної кількості у 338 мандатів. Водночас для абсолютної більшості партії Трюдо необхідно було здобути щонайменше 170 мандатів.

Опозиція визнала перемогу Трюдо

Лідер консервативної опозиції у канадському парламенті Ерін О'Тул вже визнав поразку його політичної сили на дострокових виборах. За його словами, він вже зателефонував Трюдо та привітав його з перемогою.

Своєю чергою сам прем'єр-міністр Канади визнав, що так і не досяг своєї мети отримати абсолютну більшість у парламенті. Водночас він наполіг, що результат голосування дав йому чіткий мандат для формування уряду.

Позачергові вибори у Канаді

Трюдо оголосив про проведення позачергових парламентських виборів в країні 15 серпня. При цьому він відкрито говорив про своє прагнення здобути більшість в парламенті. "Ми прикрили вас", надавши допомогу в боротьбі з вірусом, звернувся Трюдо до канадців. "Тепер прийшов час почути ваш голос. Канадці повинні вибрати, як ми завершимо боротьбу з COVID-19", - заявив він.

На виборах два роки тому лібералам також не вдалося досягти абсолютної більшості, у зв'язку з чим партія Трюдо була змушена спиратися на підтримку опозиції для ухвалення законів.

Успіхи Канади у боротьбі з коронавірусом

Уряд Канади витратив величезні кошти на підтримку економіки в умовах локдауну, який пізніше було скасовано. Кампанія з вакцинація також була успішною. Понад 71 відсоток канадців, які мали право на щеплення або бажали зробити його, вже вакцинувалися. Водночас багато канадців вважали, що проведення позачергових виборів не було на часі.