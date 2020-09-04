Кабмін визначив вартість проїзду концесійними автодорогами

Уряд погодив максимальні тарифи для різних видів транспорту за проїзд платними дорогами, побудованими на умовах концесії.
Кабінет Міністрів України затвердив максимальний розмір плати за разовий проїзд автомобільною дорогою загального користування, побудованою на умовах концесії. Відповідне рішення щодо тарифів було ухвалене на засіданні уряду в середу, 23 грудня.
Згідно з текстом постанови, ставка плати за кожен кілометр відстані на такій дорозі залежатиме від виду транспортного засобу. Для мотоциклів із причепом (коляскою) і без нього, а також легкових автомобілів така ставка становитиме 0,023 євро (2,3 євроцента). Для легкових автомобілів із причепом, мікроавтобусів із кількістю місць для сидіння до 10 (разом з водієм), вантажних автомобілів із максимальною вагою до 3,5 тонн передбачено тариф розміром 0,023 євро за кілометр.
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Для вантажних автомобілів із максимальною вагою від 3,5 до 12 тонн, автопоїздів до 12 тонн, автобусів із кількістю місць для сидіння від 10 до 29 з вагою не більше за 12 тонн - 0,045 євро. Щодо вантажних автомобілів та автопоїздів із вагою більш ніж 12 тонн, автобусів із кількістю місць понад 29 і вагою більш як 12 тонн, то для них діятиме тариф у 0,133 євро, йдеться в тексті постанови.
Нагадаємо, наприкінці лютого 2018 року Верховна Рада України ухвалила закон, що передбачає можливість будівництва приватними компаніями платних доріг в Україні. Згідно з ухваленим тоді нормативним актом, дороги загального користування державного значення можуть передаватися для будівництва та експлуатації на умовах концесії. Це - форма державно-приватного партнерства, коли приватний бізнес створює нові об'єкти інфраструктури або модернізує наявні своїм коштом й отримує ці об'єкти в управління на строк до 50 років.
29 жовтня в "Укравтодорі" та мінінфраструктури повідомили, що відібрано шість ділянок доріг України загальною протяжністю 1,5 тисячі кілометрів для потенційних проєктів державно-приватного партнерства в рамках реалізації першого етапу відповідної програми. Серед цих доріг: Харків - Дніпро - Запоріжжя (M-29, M-04, M-18), Бориспіль - Полтава (М-03), Херсон - Миколаїв (М-14), Київ - Житомир - Рівне (М-06), Ягодин - Ковель - Луцьк (М-07, М-19), Дніпро - Кривий Ріг - Миколаїв (M-04, H11), зазначає агенція новин "Інтерфакс-Україна".
Міністр інфраструктури Владислав Криклій повідомив тоді, що міжнародні консультанти, залучені групою Світового банку, завершили попереднє техніко-економічне обґрунтування зазначених шести пілотних ділянок доріг, які було відібрано для першого етапу проєкту. Усі проєкти передбачають подальше утримання дороги інвестором протягом 20-25 років.
За словами Криклія, міністерство має намір оголосити тендер щодо концесії ділянок у 2021 році - після ухвалення необхідних законів.
Для порівняння: у Польщі на деяких платних дорогах кілометр проїзду легковим автомобілем становить у перерахунку трохи більше 2 євроцентів, у Франції та Італії, що вважаються відносно дорогими в ЄС країнами щодо вартості тарифів на користування платними дорогами, вартість кілометра проїзду такими автошляхами становить близько 15 євроцентів.
Голова Державного агентства автомобільних доріг Славомір Новак розповів DW про зарплату держслужбовців, вміння сказати "ні" українській владі та перші платні дороги, що незабаром з’являться в Україні.
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