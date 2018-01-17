Джо Кокс - британська політикиня. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Джо Кокс"

Джо Кокс (1974 - 2016) була членом Лейбористської партії Великої Британії. Джо Кокс загинула 16 червня 2016 року внаслідок нападу на неї 52-річного британця. Невдовзі після злочину стало відомо, що нападник мав зв'язки з правоекстремістськими колами. Напад стався незадовго до референдуму про вихід Великобританії з ЄС.