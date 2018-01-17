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Джо Кокс

Джо Кокс - британська політикиня. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Джо Кокс"

Джо Кокс (1974 - 2016) була членом Лейбористської партії Великої Британії. Джо Кокс загинула 16 червня 2016 року внаслідок нападу на неї 52-річного британця. Невдовзі після злочину стало відомо, що нападник мав зв'язки з правоекстремістськими колами. Напад стався незадовго до референдуму про вихід Великобританії з ЄС.

У Великобританії з'явилось міністерство самотності

У Великобританії з'явилось міністерство самотності 17.01.2018

Міністерство самотності запрацювало у британському уряді, зокрема, і у пам'ять про вбиту депутатку Джо Кокс, яка виступала за створення такого відомства. Міністерство очолюватиме Трейсі Крауч.

Люди року, що минає (30.12.2016) 30.12.2016

2016-ий запамятається багатьма трагічними подіями, але й низкою позитивних моментів. Люди, які кожен по-своєму стали героями року, що минає, - у добірці DW.
Убивцю британської депутатки засудили до довічного ув'язнення

Убивцю британської депутатки засудили до довічного ув'язнення 23.11.2016

Суд присяжних в лондонському Олд-Бейлі визнав Томаса Мейра винним в убивстві депутатки Джо Кокс. Його засудили до довічного ув'язнення. Суддя не дав убивці права на останнє слово.
Коментар: Доленосна година Європи

Коментар: Доленосна година Європи 23.06.2016

Політична дурість одного може спровокувати кризу всього Євросоюзу. А це не мине без наслідків, вважає Александер Кудашефф.
Коментар: Brexit стане величезною помилкою

Коментар: Brexit стане величезною помилкою 23.06.2016

Громадяни Великобританії вирішують питання свого майбутнього в Європейському Союзі. Якщо вони все-таки проголосують за вихід з ЄС, це може виявитися великою помилкою, вважає Барбара Везель.
Фінал битви за майбутнє Великобританії (відео)

Фінал битви за майбутнє Великобританії (відео) 20.06.2016

Напередодні референдуму 23 червня агітатори "за" і "проти" членства Великобританії в ЄС поновили свої кампанії. І ті, і інші грають на емоціях.

Виступ Савченко в ПАРЄ: "Тільки разом переможемо" - DW Новини (20.06.2016) 20.06.2016

Розколоте королівство: настрої британців за кілька днів до референдуму щодо Brexit. Півроку без грошей: чому уряд не платить переселенцям?

Фінал битви за майбутнє Великобританії (20.06.2016) 20.06.2016

Напередодні референдуму 23 червня агітатори за і проти перебування Великобританії в ЄС поновили свої кампанії. І ті, і інші грають на емоціях.
Опитування щодо Brexit: європейці та британці хочуть залишитись разом

Опитування щодо Brexit: європейці та британці хочуть залишитись разом 20.06.2016

Після вбивства депутатки Джо Кокс кількість британців, які підтримують вихід з ЄС, скоротилася. Водночас понад половина громадян країн ЄС бачать Великобританію й надалі членом європейської спільноти.

DW Новини за 100 секунд (20.06.2016) 20.06.2016

За даними ООН кожен 113-й житель планети є біженцем. Девід Кемерон застерігає британців: шляху назад після Brexit не буде. На виборах міських голів Рима та Турина перемогли правопопулістки.
Девід Кемерон попередив британців: після Brexit шляху назад не буде

Девід Кемерон попередив британців: після Brexit шляху назад не буде 19.06.2016

Якщо британці підтримають вихід з ЄС, можливості передумати і все виправити вже не буде, попередив прем'єр-міністр країни Девід Кемерон.
Убивця британської депутатки назвав себе смертю зрадникам

Убивця британської депутатки назвав себе "смертю зрадникам" 18.06.2016

Підозрюваний в убивстві Томас Мейр постав у суботу перед судом. Гучну заяву він зробив прямо у залі суду. Вона може стати доказом попередніх припущень про його зв'язок із праворадикалами.

"Еміграція мізків": українка вразила Німеччину відкриттям світового рівня - DW Новини (17.06.2016) 17.06.2016

Інтерв'ю з Лєшеком Бальцеровичем: чи зможе він повторити польське "економічне диво" в Україні. Вбивство за тиждень до Brexit: як смерть Джо Кокс вплине на референдум.

Чи вплине убивство парламентарки Джо Кокс на Brexit? (17.06.2016) 17.06.2016

Вбивство членкині британського парламенту Джо Кокс шокувало Великобританію і спонукало британців замислитися напередодні референдуму про небезпеку поляризації суспільства.
Коментар: Референдум про вихід Великобританії з ЄС слід перенести

Коментар: Референдум про вихід Великобританії з ЄС слід перенести 17.06.2016

Британську депутатку від Лейбористської партії Джо Кокс убито, ще одну людину поранено - референдум у Великобританії про вихід з ЄС затьмарено ненавистю. Далі так тривати не може, переконаний Бернд Ріґерт.

DW Новини за 100 секунд (17.06.2016) 17.06.2016

Убивця британської депутатки був психічно хворим. Російських фанів на "Євро-2016" покарали за напади. СБУ заборонила в’їзд в Україну 1,6 тисячі іноземців. В Нью-Йорку обрали найкращу весільну сукню з туалетного паперу.
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