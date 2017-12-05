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Єрун Дейсселблум - нідерландський політик. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Єрун Дейсселблум".
Нідерландський політик Єрун Дейсселблум був головою Єврогрупи з 2013 до 2018 року. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Слова керівника Єврогрупи Єруна Дейсселблума про нібито неекономний спосіб життя в країнах Південної Європи викликали хвилю обурення. Сам Дейсселблум шкодує, що хтось почувається ображеним через його зауваження.