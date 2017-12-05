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Єрун Дейсселблум

Єрун Дейсселблум - нідерландський політик. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Єрун Дейсселблум".

Нідерландський політик Єрун Дейсселблум був головою Єврогрупи з 2013 до 2018 року. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Один португалець - у Єврозоні воїн: Маріу Сентену очолив Єврогрупу

Один португалець - у Єврозоні воїн: Маріу Сентену очолив Єврогрупу 05.12.2017

Головою Єврогрупи став міністр фінансів Португалії Маріу Сентену. Раніше йому вдалося успішно вивести португальську економіку із прірви фінансової кризи. Тепер перед ним - завдання реформувати Єврозону.
Ґабріель закликав переглянути міграційну політику у світі

Ґабріель закликав переглянути міграційну політику у світі 28.06.2017

Міністр закордонних справ Німеччини впевнений, що міграція сприяє економічним інтересам ФРН через низькі показники народжуваності в країні.
Голова Єврогрупи опинився під вогнем критики через слова щодо країн Південної Європи

Голова Єврогрупи опинився під вогнем критики через слова щодо країн Південної Європи 22.03.2017

Слова керівника Єврогрупи Єруна Дейсселблума про нібито неекономний спосіб життя в країнах Південної Європи викликали хвилю обурення. Сам Дейсселблум шкодує, що хтось почувається ображеним через його зауваження.
Хаос у Лондоні навколо Brexit

Хаос у Лондоні навколо Brexit 18.11.2016

Стрімголов вийти з ЄС або тривалі переговори - поки що залишається незрозумілим, до якого саме варіанту схиляється Лондон, і як ведеться підготовка до виходу з Євросоюзу.
Єврогрупа схвалила виділення Греції 1,1 мільярда євро

Єврогрупа схвалила виділення Греції 1,1 мільярда євро 10.10.2016

За словами голови Єврогрупи Єруна Дейсселблума, Греція могла отримати 2,8 мільярда євро, однак від грецького уряду поки не надійшло необхідної інформації.
Єврогрупа вимагає від Греції прогресу в реформах

Єврогрупа вимагає від Греції прогресу в реформах 09.09.2016

Лише після втілення реформ Афіни зможуть отримати наступний транш допомоги розміром у 2,8 мільярда євро. Від Греції чекають прогресу до кінця вересня.
Голова Єврогрупи відкидає нові програми порятунку банків за державний кошт

Голова Єврогрупи відкидає нові програми порятунку банків за державний кошт 11.07.2016

Попри важку ситуацію в банках деяких європейських країн, нові програми рекапіталізації за державний рахунок у Єврогрупі на даний момент відкидають: "Банкам слід самим шукати вихід із ситуації".
Дейсселблум: Немає необхідності у зустрічі Єврогрупи після голосування щодо Brexit

Дейсселблум: Немає необхідності у зустрічі Єврогрупи після голосування щодо Brexit 24.06.2016

За словами голови Єврогрупи Єруна Дейсселблума, у зустрічі міністрів фінансів країн Єврозони немає необхідності, але період невизначеності після голосування щодо Brexit повинен бути якомога коротшим.
Голова Єврогрупи виключає продовження виплат Греції без участі МВФ

Голова Єврогрупи виключає продовження виплат Греції без участі МВФ 24.05.2016

За словами голови Єврогрупи Єруна Дейсселблума, продовжувати програму допомоги Греції без МВФ немає можливості. У Фонді ж хочуть суттєвого полегшення боргового тягаря країни, проти чого виступає зокрема Німеччина.
Голова Єврогрупи очікує рішення щодо боргу Греції 24 травня

Голова Єврогрупи очікує рішення щодо боргу Греції 24 травня 09.05.2016

В Єврогрупі вперше заговорили про питання списання боргу Греції, однак міністр фінансів Німеччини закликає провести ретельний аналіз, перш ніж проводити списання.
Єврогрупа висуває нові вимоги до Греції для виплати подальших кредитів

Єврогрупа висуває нові вимоги до Греції для виплати подальших кредитів 22.04.2016

Міністри фінансів країн Єврозони вимагають від Греції ухвалити додатковий пакет заощаджень обсягом близько 3,5 мільярдів євро як умову для виплати подальших траншів макрофінансової допомоги.
Представники міжнародних кредиторів 8 березня відвідають Грецію

Представники міжнародних кредиторів 8 березня відвідають Грецію 07.03.2016

Представники МВФ та ЄС відвідуають Афни. Найближчим часом можуть розпочатися переговори про полегшення боргового тягаря Греції.
Єврогрупа застерігає Афіни від зволікання з реформами

Єврогрупа застерігає Афіни від зволікання з реформами 08.12.2015

У Єврогрупі нагадали Афінам про необхідність проводити подальші реформи, щоб розраховувати на виплату наступних траншів допомоги. Греції слід незабаром ухвалити ще один пакет реформаторських законів.
Голова Єврогрупи припустив утворення в майбутньому міні-Шенгену

Голова Єврогрупи припустив утворення в майбутньому "міні-Шенгену" 27.11.2015

Несолідарна політика деяких країн ЄС щодо біженців, за словами голови Єврогрупи Єруна Дейсселблума, ставить під загрозу існування Шенгенської зони й може зрештою вилитися у її звуження до "міні-Шенгену".
Єврогрупа погодила надання Греції наступного траншу фінансової допомоги

Єврогрупа погодила надання Греції наступного траншу фінансової допомоги 21.11.2015

Заступники міністрів фінансів Єврозони відзначили прогрес Греції в економічних реформах. Остаточне рішення щодо чергового етапу допомоги будуть приймати 23 листопада.
Голова Єврогрупи: Криза біженців може зірвати бюджети деяких країн ЄС

Голова Єврогрупи: Криза біженців може зірвати бюджети деяких країн ЄС 02.11.2015

Єрун Дейсселблум закликав Єврокомісію врахувати вплив, який криза біженців справляє на економіки держав-членів ЄС. Він також виступив за збільшення ролі країн, які не перейшли на євро.
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