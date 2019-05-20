Ян Бемерманн - німецький сатирик. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Ян Бемерманн".

Німецький сатирик Ян Бемерменн звернув на себе особливу увагу, коли у березні 2016 року в ефірі Другого німецького телеканалу ZDF в одному із своїх шоу виступив із скетчем про президента Туреччини Реджпа Таїпа Ердогана. За допомогою сатири Бемерманн хотів викрити придушення свободи слова та поводження із сатирою в Туреччині. У відповідь Ердоган зажадав від влади ФРН притягти телеведучого до кримінальної відповідальності. Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.