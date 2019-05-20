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Ян Бемерманн

Ян Бемерманн - німецький сатирик. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Ян Бемерманн".

Німецький сатирик Ян Бемерменн звернув на себе особливу увагу, коли у березні 2016 року в ефірі Другого німецького телеканалу ZDF в одному із своїх шоу виступив із скетчем про президента Туреччини Реджпа Таїпа Ердогана. За допомогою сатири Бемерманн хотів викрити придушення свободи слова та поводження із сатирою в Туреччині. У відповідь Ердоган зажадав від влади ФРН притягти телеведучого до кримінальної відповідальності. Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Австрія: що відомо про відео з багатою росіянкою за участі ультраправих політиків

Австрія: що відомо про відео з "багатою росіянкою" за участі ультраправих політиків 20.05.2019

Вілла в Іспанії, "російська красуня-мільйонерка" і ультраправі політики, готові за її гроші "на все", - так виглядає скандал, який спричинив дострокові парламентські вибори в Австрії. DW зібрала основні факти.
Німецький сатирик і автор скетча про Ердогана позивається до Меркель

Німецький сатирик і автор скетча про Ердогана позивається до Меркель 02.04.2019

Автор сатиричного вірша про турецького президента Ян Бемерманн домагається, аби Анґелі Меркель заборонили публічно повторювати негативну думку про його вірш.

Коментар: Поганий день для високопосадовців, чудовий день для всіх німців

Коментар: Поганий день для високопосадовців, чудовий день для всіх німців 02.01.2018

З початком нового року в Німеччині скасовано дію параграфу 103, параграфу про образу іноземних високопосадовців. Хоч це і запізніла, але справді хороша новина, вважає Мартін Муно.
Ердоган оскаржив рішення німецького суду щодо сатиричного вірша

Ердоган оскаржив рішення німецького суду щодо сатиричного вірша 12.07.2017

Турецький президент Реджеп Таїп Ердоган оскаржив рішення німецького суду щодо вірша, у якому німецький телеведучий-сатирик Ян Бемерманн висміяв Ердогана, вимагаючи повної заборони на публічне відтворення тексту.
Сатиричний вірш Бемерманна про Ердогана залишається частково під забороною

Сатиричний вірш Бемерманна про Ердогана залишається частково під забороною 10.02.2017

Суд у Гамбурзі вважає, що суперечливі пасажі у вірші сатирика Яна Бомерманна про турецького президента Реджепа Таїпа Ердогана не захищаються принципом свободи висловлювання.
У Німеччині визначили головне слово 2016 року

У Німеччині визначили головне слово 2016 року 09.12.2016

Товариство німецької мови визначило головне слово 2016 року. Ним став прикметник "postfaktisch", який можна перекласти як "постправдивий". Вибір філологами десяти слів відбив ключові події Німеччини та світу 2016 року.
Апеляцію ображеного німецьким сатириком Ердогана відхилено

Апеляцію ображеного німецьким сатириком Ердогана відхилено 14.10.2016

Апеляці президента Туреччини Реджепа Ердогана щодо закриття провадження за статтею про образу глави іноземної держави у ФРН відхилено. Однак суд Гамбурга ще має розглянути цивільний позов турецького президента.
У Німеччині припинили розслідування проти сатирика, який висміяв Ердогана

У Німеччині припинили розслідування проти сатирика, який висміяв Ердогана 04.10.2016

Прокуратура міста Майнца припинила розслідування проти німецького сатирика Яна Бемерманна, який висміяв турецького президента Реджепа Таїпа Ердогана, через брак доказів скоєння карних дій.
Ердоган пообіцяв відкликати позови за образу на його адресу

Ердоган пообіцяв відкликати позови за образу на його адресу 30.07.2016

На думку Ердогана, суспільство об'єдналося після спроби путчу, і тому він може відкликати позови за образу президента Туреччини. Чи стосується це рішення позовів, що були подані за кордоном, поки неясно.
Ердоган програв справу проти глави німецького медіаконцерну

Ердоган програв справу проти глави німецького медіаконцерну 21.06.2016

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган програв судовий спір главі видавництва Axel Springer Матіасу Депфнеру. Судді визнали допустимими висловлювання топ-менеджера щодо сатири на адресу глави держави.
Коментар: Чому Бундестагу варто визнати геноцид вірмен

Коментар: Чому Бундестагу варто визнати геноцид вірмен 02.06.2016

Бундестаг закликає Туреччину пам'ятати про геноцид вірмен 100 років тому. І це правильно, вважає Крістоф Штрак. На його думку, опрацювання минулого, яке роз'єднувало, може прокласти шлях спільному майбутньому.
Суд заборонив цитувати майже весь вірш Бемерманна про Ердогана

Суд заборонив цитувати майже весь вірш Бемерманна про Ердогана 17.05.2016

18 з 24 рядків вірша Бемерманна ображають президента Туреччини, постановив суд міста Гамбурга.
Суд відхилив позов Ердогана проти голови німецького медіаконцерну

Суд відхилив позов Ердогана проти голови німецького медіаконцерну 10.05.2016

Кельнський суд відхилив позов президента Туреччини Реджепа Ердогана проти керівника медіаконцерну Axel Springer Депфнера, який заступився за сатирика Бемерманна.
Ердоган подав у суд на голову німецького медіаконцерну через вірш Бемерманна

Ердоган подав у суд на голову німецького медіаконцерну через вірш Бемерманна 09.05.2016

Турецького президента Реджепа Ердогана непокоїть, що голова Axel Springer AG виступив на підтримку коміка Яна Бемерманна, який у грубій формі висміяв його в своєму вірші.
Німецька преса про день свободи преси

Німецька преса про день свободи преси 03.05.2016

Як німецька преса коментує значення свободи вираження думки та ЗМІ, а також її роль у вільному й демократичному суспільстві - в огляді DW.
Меркель визнала свою помилку в оцінці сатиричного вірша про Ердогана

Меркель визнала свою помилку в оцінці сатиричного вірша про Ердогана 22.04.2016

Німецька канцлерка Анґела Меркель визнала власною помилкою те, що назвала вірш німецького сатирика Яна Бемермана про турецького президента Реджепа Ердогана "свідомо образливим".
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