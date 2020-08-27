Ізраїль закрив свої середземноморські пляжі після розливу нафти

Влада Ізраїлю закрила у неділю, 21 лютого, всі пляжі на середземноморському узбережжі країни після значного розливу нафти. Чиновники також закликали громадян не плавати і не займатися спортом на пляжі, що нині забруднені нафтопродуктами, через загрозу для здоров'я, передає агенція новин AFP.

Останніми днями на середземноморському узбережжі Ізраїлю спостерігається сильне забруднення нафтопродуктами. За даними ізраїльських ЗМІ, ймовірно, нещодавно неподалік Ізраїлю в Середземному морі стався серйозний витік нафти - в воду потрапили десятки тонн токсичної рідини. Про причини інциденту поки нічого невідомо.

Ця аварія призвела до значної шкоди для довкілля. Днями на ізраїльське узбережжя вимило молодого кита з ознаками отруєння нафтою. Від забруднення постраждала місцева флора й фауна, зокрема морські черепахи й морські екосистеми.

Влада Ізраїлю організувала роботи з очищення пляжів і прибережної території від нафтопродуктів. Повідомляється, що багато учасників цих робіт потім нарікали на слабкість, головний біль та інші ознаки поганого самопочуття.

Днями керівник ізраїльського уряду Біньямін Нетаньяху, відвідуючи портове місто Ашдод, пообіцяв розробити урядовий план очищення прибережних вод. Тим часом у відомстві, що відповідає за охорону довкілля Ізраїлю, назвали те, що сталося, найстрашнішим стихійним лихом за останні роки.

Читайте також: Острову Маврикій загрожує екологічна катастрофа через аварію танкера