 Ізраїль закрив свої середземноморські пляжі після розливу нафти | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.02.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Ізраїль закрив свої середземноморські пляжі після розливу нафти

Унаслідок значного розливу нафти в Середземному морі, влада Ізраїлю розпорядилася закрити пляжі.

Пляж у Тель-Авіві (архівне фото)

Пляж у Тель-Авіві (архівне фото)

Влада Ізраїлю закрила у неділю, 21 лютого, всі пляжі на середземноморському узбережжі країни після значного розливу нафти. Чиновники також закликали громадян не плавати і не займатися спортом на пляжі, що нині забруднені нафтопродуктами, через загрозу для здоров'я, передає агенція новин AFP.

Останніми днями на середземноморському узбережжі Ізраїлю спостерігається сильне забруднення нафтопродуктами. За даними ізраїльських ЗМІ, ймовірно, нещодавно неподалік Ізраїлю в Середземному морі стався серйозний витік нафти - в воду потрапили десятки тонн токсичної рідини. Про причини інциденту поки нічого невідомо.

Ця аварія призвела до значної шкоди для довкілля. Днями на ізраїльське узбережжя вимило молодого кита з ознаками отруєння нафтою. Від забруднення постраждала місцева флора й фауна, зокрема морські черепахи й морські екосистеми.

Влада Ізраїлю організувала роботи з очищення пляжів і прибережної території від нафтопродуктів. Повідомляється, що багато учасників цих робіт потім нарікали на слабкість, головний біль та інші ознаки поганого самопочуття.

Днями керівник ізраїльського уряду Біньямін Нетаньяху, відвідуючи портове місто Ашдод, пообіцяв розробити урядовий план очищення прибережних вод. Тим часом у відомстві, що відповідає за охорону довкілля Ізраїлю, назвали те, що сталося, найстрашнішим стихійним лихом за останні роки.

Читайте також: Острову Маврикій загрожує екологічна катастрофа через аварію танкера

Дивитись відео 01:14

Мертві дельфіни поблизу Маврикію (27.08.2020)

DW.COM

WWF: Розлив нафти у Чорному морі загрожує життю тисяч тварин

У російській компанії "Транснефть" повідомляють, що у воду потрапило 8,4 кубометрів нафти. Тим часом у WWF стверджують, що обсяги розливу значно більші і сягають близько 500-700 тонн.  

BP виплатить постраждалим від розливу нафти майже вісім мільярдів

Нафтовий гігант BP оголосив про досягнення досудових домовленостей з десятками тисяч постраждалих від аварії у Мексиканській затоці.  

Реклама

Докладно

Упаковка вакцини від коронавірусу компанії AstraZeneca

Усе, що треба знати про вакцину AstraZeneca

Щеплення від COVID-19 в Україні планують розпочати з вакциною AstraZeneca. Але є сумніви у її ефективності щодо мутацій.  

Робітник повертає вентиль на компресорній станції

Україна націоналізує нафтопровід Самара-Західний напрямок

Зеленський ввів у дію рішення РНБО, яким нафтопровід має бути переданий у державну власність.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  