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Іван Міклош
Тема
На цій сторінці зібрані матеріали за темою "Іван Міклош", опубліковані на сайті Deutsche Welle.
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Докладно
Радник уряду Іван Міклош: Стара система захищається
Радник уряду Іван Міклош: Стара система захищається
Досягнення і провали діючої влади: інтерв'ю DW з головою групи радників прем'єр-міністра України Іваном Міклошем.
Економіка
30.03.2019
30 березня 2019 р.
Іван Міклош про причини гальмування реформ в Україні
Іван Міклош про причини гальмування реформ в Україні
Співголова Стратегічної групи радників з підтримки реформ в Україні оцінив хід реформ в інтерв'ю DW.
Політика
21.04.2017
21 квітня 2017 р.
Іван Міклош: Інвестор не має відчуття незворотності змін
Іван Міклош: Інвестор не має відчуття незворотності змін
Співголова групи стратегічних радників при Кабміні Іван Міклош розповів DW, чому процес приватизації в Україні гальмує.
01.08.2016
1 серпня 2016 р.
Приватизація в Україні: місія неможлива?
Приватизація в Україні: місія неможлива?
Після невдалої спроби продати ОПЗ виконання плану приватизації у 2016 році опинилось під загрозою зриву.
Економіка
29.07.2016
29 липня 2016 р.
План Гройсмана: реальні кроки чи політичний піар?
План Гройсмана: реальні кроки чи політичний піар?
План дій нового уряду вигідно відрізняється від своїх попередників, але шанси на його реалізацію викликають сумнів.
20.05.2016
20 травня 2016 р.
Міжнародні радники назвали проблеми та завдання України
Міжнародні радники назвали проблеми та завдання України
Група стратегічних радників-реформаторів радить Україні якнайшвидше подолати корупцію і популізм.
05.05.2016
5 травня 2016 р.
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