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Іван Міклош

Тема

На цій сторінці зібрані матеріали за темою "Іван Міклош", опубліковані на сайті Deutsche Welle.

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Докладно

Колишній словацький віце-прем’єр Іван Міклош з 2016 року консультує український уряд щодо реформ

Радник уряду Іван Міклош: Стара система захищається

Радник уряду Іван Міклош: Стара система захищається

Досягнення і провали діючої влади: інтерв'ю DW з головою групи радників прем'єр-міністра України Іваном Міклошем.
Економіка30 березня 2019 р.
Колишній словацький віце-прем’єр Іван Міклош з 2016 року консультує український уряд щодо реформ

Іван Міклош про причини гальмування реформ в Україні

Іван Міклош про причини гальмування реформ в Україні

Співголова Стратегічної групи радників з підтримки реформ в Україні оцінив хід реформ в інтерв'ю DW.
Політика21 квітня 2017 р.
Іван Міклош застерігає, що без зміни підходу приватизація в Україні провалиться

Іван Міклош: Інвестор не має відчуття незворотності змін

Іван Міклош: Інвестор не має відчуття незворотності змін

Співголова групи стратегічних радників при Кабміні Іван Міклош розповів DW, чому процес приватизації в Україні гальмує.
1 серпня 2016 р.
Одеський припортовий завод

Приватизація в Україні: місія неможлива?

Приватизація в Україні: місія неможлива?

Після невдалої спроби продати ОПЗ виконання плану приватизації у 2016 році опинилось під загрозою зриву.
Економіка29 липня 2016 р.
Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман

План Гройсмана: реальні кроки чи політичний піар?

План Гройсмана: реальні кроки чи політичний піар?

План дій нового уряду вигідно відрізняється від своїх попередників, але шанси на його реалізацію викликають сумнів.
20 травня 2016 р.
В України небагато часу на значну кількість реформ

Міжнародні радники назвали проблеми та завдання України

Міжнародні радники назвали проблеми та завдання України

Група стратегічних радників-реформаторів радить Україні якнайшвидше подолати корупцію і популізм.
5 травня 2016 р.
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