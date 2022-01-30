 Ірландські рибалки проти РФ: Москва перенесла район навчань | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.01.2022

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Новини

Ірландські рибалки проти РФ: Москва перенесла район навчань

Після протестів Дубліна та ірландських рибалок Москва вирішила перенести морські навчання за межі виключної економічної зони Ірландії.

Вилов тріски на траулері

Ірландія переконала Москву перенести зону морських навчань

Росія не проводитиме заплановані на початок лютого навчання свого військово-морського флоту у виключній економічній зоні Ірландії, як мала намір раніше. Через різкий протест офіційного Дубліну та невдоволення ірландських рибалок вирішено перенести маневри в інший район.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу ухвалив таке рішення "у відповідь на запити ірландського уряду, а також Організації виробників риби на півдні та заході Ірландії", йдеться у заяві посла РФ у Дубліні Юрія Філатова, опублікованій у суботу, 29 січня, на сторінці посольства у Facebook . Рішення Шойгу характеризується у повідомленні як "жест доброї волі".

Міністр закордонних справ та оборони Ірландії Саймон Ковні привітав рішення Росії перенести зону навчань за межі ірландської виключної економічної зони. "Цього тижня я написав своєму колезі, міністру оборони Росії, попросивши його переглянути питання про проведення військово-морських навчань біля ірландських берегів. Сьогодні ввечері я отримав листа, який підтверджує, що російські навчання будуть перенесені за межі виключної економічної зони Ірландії. Я вітаю цю відповідь" , - написав Ковні у своєму мікроблозі Twitter. 

Ірландські рибалки проти російських маневрів

Район, де ВМФ Росії мав намір провести маневри, знаходиться у міжнародних водах, але в межах 200-мильної виключної економічної зони Ірландії. Рішення РФ обурило місцевих рибалок, які пригрозили зірвати навчання та завести траулери до району їх проведення. Рибалки побоювалися, що стрільби можуть негативно вплинути на рибні запаси в регіоні.

У зв'язку з цим із рибалками 27 січня зустрівся посол РФ у Дубліні Юрій Філатов. Тоді повідомлялося, що сторони досягли компромісу щодо проведення ВМФ Росії навчань в Атлантиці у виключній економічній зоні Ірландії.

Уряд Ірландії раніше оголосив російські навчання небажаними та закликав морські судна не наближатися до району стрільб. "Російська Федерація повідомила, що навчання передбачають використання артилерії та запуск ракет", - йдеться у повідомленні уряду у Дубліні.

Ексміністр сільського та морського господарства Майкл Крід звинуватив Москву у провокації, угледівши у планах Росії зв'язок із конфліктом навколо України. Росія вперше проводить військові навчання у цьому регіоні.

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